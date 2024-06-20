Сто новых брендированных автобусов подготовили к выходу на линии в Астане

Новый дизайн приурочен к V Всемирным Играм Кочевников
С 25 июня жители и гости Астаны смогут ездить по городским улицам на новых брендированных автобусах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную транспортную компанию CTS
Как сообщается, новый дизайн разработан с учетом современных тенденций в области транспортного дизайна и приурочен к V Всемирным Играм Кочевников.
«Современный и эстетичный внешний вид автобусов будет отражать динамизм и инновации городского транспорта. Улучшенное освещение и вентиляция повысят комфорт пассажиров во время поездок», - рассказали в компании.
В салонах установлены инновационные мультимедийные системы для информирования и развлечения паасажиров.
«В эти дни пассажиропоток на общественном транспорте столицы составляет 900 тысяч поездок. Это значительно высокий показатель по сравнению с прошлыми годами. Такому росту показателя оказало влияние обновление подвижного состава с прошлого года, увеличение количества автобусов, а также добавление новых маршрутов. Если в прошлом году автобусными парками было приобретено 400, в этом году планируется закупить еще 300 новых автобусов», – отметили в CTS.