Сто новых брендированных автобусов подготовили к выходу на линии в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 25 июня жители и гости Астаны смогут ездить по городским улицам на новых брендированных автобусах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную транспортную компанию CTS

Как сообщается, новый дизайн разработан с учетом современных тенденций в области транспортного дизайна и приурочен к V Всемирным Играм Кочевников.

«Современный и эстетичный внешний вид автобусов будет отражать динамизм и инновации городского транспорта. Улучшенное освещение и вентиляция повысят комфорт пассажиров во время поездок», - рассказали в компании.

В салонах установлены инновационные мультимедийные системы для информирования и развлечения паасажиров.