Сто новых брендированных автобусов подготовили к выходу на линии в Астане

Транспорт, Столица
72
Дана Аменова
Корреспондент

Новый дизайн приурочен к V Всемирным Играм Кочевников

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 25 июня жители и гости Астаны смогут ездить по городским улицам на новых брендированных автобусах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную транспортную компанию CTS

Как сообщается, новый дизайн разработан с учетом современных тенденций в области транспортного дизайна и приурочен к V Всемирным Играм Кочевников.

«Современный и эстетичный внешний вид автобусов будет отражать динамизм и инновации городского транспорта. Улучшенное освещение и вентиляция повысят комфорт пассажиров во время поездок», - рассказали в компании.

В салонах установлены инновационные мультимедийные системы для информирования и развлечения паасажиров.

«В эти дни пассажиропоток на общественном транспорте столицы составляет 900 тысяч поездок. Это значительно высокий показатель по сравнению с прошлыми годами. Такому росту показателя оказало влияние обновление подвижного состава с прошлого года, увеличение количества автобусов, а также добавление новых маршрутов. Если в прошлом году автобусными парками было приобретено 400, в этом году планируется закупить еще 300 новых автобусов», – отметили в CTS.

#Астана #кочевники #автобусы #CTS #бренд

Популярное

Все
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Участникам проекта Zhas project выделят 280 млн тенге
Секреты сакского форпоста
Он был и остается сыном своего времени
Обнаружен новый вид растения?
Мужчина с психическим расстройством усыновил детей и издевался над ними
Более ста жертв бытового насилия нашли поддержку в кризисных центрах региона
В школах Алматы открывают уголки памяти героев полиции
Производство чемпионов: Антикор «починит» сферу спорта?
Прокуроры региона выявляют нарушения законодательства и возвращают земли государству
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
Ферма по разведению осетровых запущена в городе Тобыле
Развитие экологической культуры подразумевает увеличение количества пунктов приема вторсырья, а они закрываются один за другим
Слезы от счастья, дождь из шашу
Центральная Азия: гравитация доверия
Помогут ли штрафы и аресты сделать наши города чище?
Чиновник станет эффективным менеджером
Картина мира человека и гражданина
Скандал вокруг «Болашака»: Уехавшая в Англию стипендиатка обязалась выплатить долги
Пример для подражания
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Строительство водопроводов затягивается в Костанайской области
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Больница начинается с приемного покоя
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Очередную водную блокаду терпят жители многострадального села Жанатурмыс
За годы работы частный судебный исполнитель высудил у должников более одного миллиарда тенге
Глава государства обозначил серьезные вопросы в сфере туризма
Почти 300 человек приняли участие в восстановлении Парка культуры и отдыха после паводка
Более 100 руководителей разного уровня попались на коррупции в этом году
Все начинается с сервиса. Качественный продукт должен иметь приемлемую стоимость, а пока все наоборот
Токаев высказался о вагонах и железнодорожных вокзалах
Чем лучше учишься, тем лучше рабочее место
В мечтах у новоиспеченных чемпионов мира среди юношей Аянат Жумагали и Нурдоса Сабыра – покорить олимпийский пьедестал
Сотрудничество, диалог, мир и национальные интересы
Лжесотрудницу банка задержали полицейские Жетысу
Акция «Таза бейсенбі» призвана сформировать новое экологическое мышление
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
У Казахстана уникальный культурный код

Читайте также

«Пробки – это хорошо. Если пробки есть, значит есть развити…
Казахстан и Китай развивают сотрудничество по развитию Тран…
Казахстанские автоперевозчики смогут доезжать до крупных го…
Новые услуги появились в аэропорту Астаны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]