Всесезонная работа

Вам нужна прополка. Вашим вредным привычкам. И неважно, что День сельхозработника уже прошел. Мы предлагаем вам работу всесезонную. Трудиться в поле личных трат можно круглогодично.Уверяем, ваши личные финансы помогут истребить ваши же вредные привычки. То есть отчет перед самим собой о расходах на пиво, сигареты или тратах на сто пятьдесят восьмую кофточку к Новому году легко повернет ваши мысли в нужном направлении. Ваш новый курс заставит задуматься о ресурсах, которые улетают на ветер.Понятно, если вы прочтете или услышите даже от гуру финансов, что начинать надо с мелочей, впечатление будет ничтожным. А если самостоятельно сосчитаете, сколько денег в месяц уходит на ерунду? Приготовьте успокоительное. Эффект может быть неожиданно сильным. Если сделать подсчет трат за год? Вам точно станет жаль, что пиво и сигареты нельзя вернуть в магазин, как неподошедшую обнову.Для наглядности надо завести отдельную категорию расходов на ту плохую привычку, от которой вы хотите и не можете избавиться. Для примера возьмем пиво. Именно его в большом количестве упот­ребляют мои знакомые и великое множество другого народа во всем мире. По прикидкам, на пиво у моих близких знакомых уходит не менее 10 000–15 000 тенге в месяц. Кто-то тратится на этот напиток меньше, кто-то больше. Считайте. И рано либо поздно, но случится так, что расчеты заставят вас задуматься.Итак, если отказаться от одного только пива и направлять эти деньги – сумму определять вам – ежемесячно в самый простенький депозит под 11% с капитализацией лет на 5 хотя бы, то к концу срока точно получится больше миллиона тенге. Если, конечно, вы будете пополнять депозит без обмана. Ведь, даже складывая под матрац ежемесячно по 10 тыс. тенге, за 5 лет вы там скопите 60 десятитысячных купюр. Однако их стоимость подгрызет инфляция за те же 5 лет. Поэтому финансовое учреждение лучше.Как видите, вы обменяете вредную привычку на деньги и выиграе­те от этого. То есть у вас появится некая сумма. Может быть, небольшая, по вашим изменившимся за 5 лет меркам. Но наверняка за 5 лет вы прочли довольно много литературы, в которой написано, как и куда двигаться с этими деньгами: выбрать очередной депозит, пойти к биржевому брокеру или вложить в ипотеку…Поверьте, стоит только начать вести домашний бюджет, откладывать деньги и ставить себе финансовые цели, окажется, что это чрезвычайно увлекательно. А если подойти к финансовой дисциплине основательно, то можно «из ничего» сделать приятную сумму уже в течение года. И вы понимаете, что в вашем кошельке вы хозяин.Следующее предложение от нас для курильщиков. Отказ от сигарет принесет вам не только экономию (подсчитайте, каким «налогом на дым» вы обложили сами себя!), но и прибавит здоровья. Правда, «на перекур» уже не выскочишь. Но перекуры тоже потеря денег, потому что время – деньги.Еще один совет, теперь для шопоголиков. Они есть и среди женщин, и среди мужчин. Причем неважно, где эти люди одеваются: в очередном ТРЦ или на рынке. И те и другие через полгода носки «модной вещи» заменят ее другой из-за плохого качества. Что подчас опустошительно для портмоне.Но ведь можно потратиться на консультанта по имиджу, если вы знаете, для чего существуют эти люди. Консультант поможет сформировать гардероб, который, не захламляя шкаф, прослужит при умелой комбинации года три. А за три года вы опять сэкономите денег...Да еще отказ от покупки новой кофточки или баночки с волшебным кремом, а также и «футлярчика для смартфончика», и самого смартфона в кредит может принести в течение года дополнительно немалую сумму.У каждого такие расходы чрезвычайно индивидуальны, почему математических выкладок мы вам не дадим. Их надо сделать самостоя­тельно и, главное, честно.Можно прямо сейчас.