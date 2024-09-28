Вспоминая Абиша Кекилбаева

фото акимата Мангистауской области

На научный форум приехали ученые, литераторы, представители интеллигенции из Венгрии, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции. Памятное мероприятие началось с церемонии возложения цветов к памятнику народному писателю Казахстана, выдаю­щемуся государственному дея­телю Абишу Кекилбаеву, чье имя хорошо известно не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

На открытии научно-практичес­кой конференции поздравительное письмо Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева зачитал председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

«Абиш Кекилбаев – выдающийся писатель, классик, который расширил горизонты казахской культуры и вывел ее на новый уровень. Благодаря высокому искусству слова и обширному багажу знаний, он сумел достичь вершины творческого мастерства и создать уникальные произведения.

Абиш Кекилбаев – деятель, внесший неоценимый вклад в становление нашей независимости и укрепление государственности. Он с честью занимал высокие посты и беззаветно служил своему народу. Интересы нации и единство народа всегда ставил превыше всего. Патриотизм, мудрость, стремление к знаниям и трудолюбие Абиша Кекилбаева – пример для подрастающего поколения. Его богатое духовное наследие, несомненно, будет ценностным ориентиром для еще многих будущих поколений. Он любил каждый уголок нашей родной земли, которую считал во всех смыслах священной. Теперь сохранить в памяти страны имя великого классика Абиша – наш общий долг», – говорится в поздравительном письме Главы государства.

В своем выступлении Председатель Мажилиса отметил, что 85-летие Абиша Кекилбаева является поистине народным, национальным праздником, и поделился своими воспоминаниями о нем.

Музей Абиша Кекилбаева был открыт 5 лет назад, в честь 80-летия со дня рождения великого деятеля (фото автора)

Аким области Нурдаулет Килыбай, председательствовавший на коллегиальном заседании, подчеркнул важность масштабного мероприятия, акцентировав внимание на жизни и творчестве писателя, оставившего неизгладимый след в истории страны.

– Абиш Кекилбайулы, чей уникальный талант вырос на земле священного полуострова и чья слава признана во всем мире, оставил богатое творческое наследие и вдумчивого читателя, воспитанного на его произведениях. Талант Абиша-ага был признан при жизни. Он отличался необъятными знаниями, глубоким видением и высоким полетом мысли. Писатель привнес в мир литературы новое видение национального сознания. Его богатый образный язык, яркие мысли и острые характеры персонажей заставляют читателя глубоко задуматься. Сегодня о личности Абиша-ага написаны многочисленные труды. Мы продолжим работу по сохранению памяти о этом ярком мыслители современности, – сказал Нурдау­лет Килыбай.

На пленарном заседании советник Президента РК Бауыржан Омаров, генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы, академик Каримбек Курманалиев, док­тор технических наук Едил Жанбыршин, доктор филологических наук Жанбиби Дуйсенбаева, доктор философских наук, профессор университета Кастамону Орхан Сойлемез и другие известные ученые и общественные деятели поднимали актуальные вопросы творческого наследия Абиша Кекилбаева, говорили о его вкладе в становление независимого Казахстана, формирование института парламентаризма.­ На секционных заседаниях участники конференции представили свои исследования.

Также в рамках юбилейных мероприятий в Мангистау проходит международный фестиваль театров «Әбіш әлемі».

Напомним, что широкую известность писателю принесли такие произведения, как «Конец легенды», «Баллады забытых лет», «Мартовский снег», «Пропасть», «Кюй», «История ханши Дарии», «Спор», «Пучок джиды»… В советское время Абиш Кекилбаев был заместителем министра культуры Казахской ССР, вторым секретарем правления Союза писателей, заведующим отделом Центрального комитета Компартии Казахстана.

После провозглашения Казахстаном независимости избирался депутатом Верховного Совета, был председателем Комитета по национальной политике, развитию культуры и языка Верховного Совета. В апреле 1994 года стал председателем Верховного Совета 13-го созыва, первого в Казахстане многопартийного профессионального парламента. В октябре 1996 года Абиш Кекилбаев был назначен Государственным секретарем Казахстана. Занимал другие должности, вел большую общественную работу. В 2009 году Абишу Кекилбаеву присвоено звание «Қазақстанның Еңбек Ері» («Герой Труда Казахстана»).

Скончался Абиш Кекилбаев в 2015 году. В его честь в Мангистау­ской области построен музей и открыт памятник.