Вспоминая поэта-гражданина

Мероприятие в Казахском агротехническом исследовательском университете им. С. Сейфуллина подчеркнуло исторический масштаб личности и творческого наследия выдающегося общественного и государственного деятеля, талантливого поэта и прозаика, стоявшего у истоков зарождения казахской советской литературы.

По словам организаторов, главная цель форума – популя­ризация творчества Сакена Сейфуллина. Страстные и вдохновляющие произведения борца за независимость в полной мере раскрывают его политико-правовые взгляды, социальные и морально-нравственные идеалы, а также служат воспитанию пат­риотических чувств у подрас­тающего поколения.

В мероприятии приняли участие известные литераторы, представители интеллигенции, потомки и земляки Сакена Сейфуллина из Алматы, Караганды, Улытау и Кызылординской облас­ти, учащиеся столичных школ и студенты КазАТИУ.

– Мы должны не только чтить память видного казахского поэта и общественного деятеля, но и сохранить его научное и культурное наследие. Такие встречи помогают обмениваться опытом, собирать новые данные о жизни и творчестве поэта, побуждать молодых казахстанцев к исследовательской деятельности. Мы должны способствовать формированию у подрастающего поколения не только знаний, но и гражданственности, основанной на высоких духовных ценностях, – подчеркнул проректор КазАТИУ по науке и инновациям Ержан Сыргалиев.

Почетными гостями форума стали сестра Сакена Сейфуллина, видный педагог, отличник образования РК Асылгуль Абиш, директор Музея имени Сакена Сейфуллина, доктор исторических наук Марат Абсеметов, преподаватель КазНУ им. аль-Фараби, доктор филологических наук Куляш Ахмет, актер и драматург Канат Жунусов, известный исполнением роли Сакена Сейфуллина в ряде кинокартин и театральных постановок, директор СШ № 165 им. С. Сейфуллина Казалинского района Кызылординской области Кымбат Сермахан, директор школы-гимназии № 80 им. С. Сейфуллина города Астаны Гульдерай Майканова, директор СШ им. С. Сейфуллина Жанааркинского района области Улытау Рскали Рахимов.

В рамках форума ученые и работники образования представили доклады о жизни и творчестве Сакена Сейфуллина. Особое мес­то в них по праву было отведено вопросам влияния поэтических произведений выдающегося поэ­та на общий процесс развития гражданской лирики в казахской литературе. Также было уделено внимание проблемам художественного мастерства Сакена Сейфуллина как поэта-эпика и одного из первых казахских романистов, разностороннего писателя, работавшего во всех современных ему жанрах.

По сообщению пресс-службы Seifullin University, в ближайшей перспективе вуз совместно с 33 казахстанскими школами планирует организовать тематические мероприятия, посвященные изучению и популяризации творческого наследия выдающегося поэта и общественного деятеля. Также в КазАТИУ будет учреждена стипендия имени Сакена Сейфуллина.