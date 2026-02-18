Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам эксперта, к 2024 году в Казахстане сформировалась критическая масса – около 55 тысяч семей, сознательно отказывающихся от вакцинации. Только за прошлый год зафиксировано 11 тысяч новых случаев отказа. Если сравнивать с 2006 годом, эта цифра выросла в 11 раз. Результат закономерен: январская вспышка кори и резкий рост заболеваемости.

По аналитическим данным, большинство заболевших детей либо вовсе не были привиты, либо получили только одну дозу вакцины и пропустили ревакцинацию. Практически все случаи инфекции связаны с отсутствием полной иммунизации, что делает отказ от прививок ключевым фактором нынешнего роста заболеваемости.

Также спикер добавил, что в последнее время страна столкнулась с глобальным вызовом – инфодемией.

«Избыток противоречивой информации в соцсетях сбивает родителей с толку. Хотя многие по-прежнему доверяют врачам, советы друзей и сомнительные посты в сети зачастую перевешивают медицинские доводы. Наше исследование прошлого года показало: религия не является причиной отказов. Духовное управление мусульман Казахстана и Православная церковь единогласны — вакцинация важна. Духовенство поддерживает науку и призывает верующих обращаться к врачам. Проблема кроется в недопонимании. Нам нужно менять формат работы. Родители больше всего доверяют медсестрам, поэтому объяснять пользу вакцин нужно простым, «человеческим» языком. Однако благодаря вакцинации исчезли смертельно опасные инфекции, а сегодня у нас есть шанс победить рак шейки матки. Здоровье нации зависит от того, насколько доступно мы сможем донести эти факты до каждой семьи», – пояснил он.

Кроме того, по итогам 2024 года в Европейском регионе ВОЗ было зафиксировано 126 тысяч случаев заболевания корью, и Казахстан вошел в топ-5 стран с самым высоким уровнем распространения инфекции наряду с Кыргызстаном, Румынией, Россией и Азербайджаном.

Несмотря на то, что в начале 2025 года ситуация временно стабилизировалась и в июне фиксировалось всего около 50 случаев, сейчас вновь наблюдаем резкий подъем заболеваемости.

«В настоящее время инфекционные стационары вынуждены открывать дополнительные отделения для госпитализации детей, так как корь начала оказывать серьезное давление на систему общественного здравоохранения. На сегодня 60% стран Европейского региона считаются элиминировавшими корь – это значит, что в течение года там не фиксировалось случаев передачи вируса. Казахстан же, напротив, прервал процесс элиминации и остается в эндемичной зоне. Экономический анализ наглядно демонстрирует преимущество профилактики: стоимость одной прививки составляет около 3500 тенге, в то время как лечение одного заболевшего ребенка обходится государству в сумму 500 -тысяч до миллиона тенге в зависимости от тяжести состояния. Таким образом, каждая вакцина экономит бюджету более 110-120 тысяч тенге», – считает Канат Суханбердиев.

Кроме того, на фоне распространения кори в Казахстане сохраняется опасная тенденция: некоторые родители сознательно предпочитают инфекцию вакцинации. Доходит до организации так называемых «коревых вечеринок» для намеренного заражения детей. В основе этой практики лежит ложное убеждение, что естественный иммунитет после болезни безопаснее прививки.

По мнению спикера, главная цена заблуждений – человеческие жизни. В соседних странах, таких как Кыргызстан и Азербайджан, а также в Румынии, уже зафиксированы летальные случаи.

Ситуация остается тревожной, поскольку подавляющее большинство заболевших – дети, не получившие вакцину вовремя. Это диктует острую необходимость в усилении разъяснительной работы и повышении охвата иммунизацией для предотвращения новых трагедий.