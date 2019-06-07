​Встали на прикол

По сведениям представителей Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития, обнаруженные нарушения представляют угрозу безопасности жизни и здоровью людей, а также окружающей среде. Так, при осмотре пассажирских судов «Астана» и «2» вместимостью 45 и 65 человек установлено, что место основного рулевого управления не обеспечено круговым обзором, есть утечки топлива из машинных отделений, ошибки в ведении судовых документов и отсутствие некоторых из них.

Такие же нарушения были выявлены и при осмотре двух самоходных буксиров. Кроме того, были приостановлены 7 плавучих дебаркадеров, предназначенных для швартовки и обслуживания пассажирских или грузовых судов, которые не прошли ежегодное техническое освидетельствование.

По итогам выявленных нарушений запрещена эксплуатация 11 судов, выданы предписания о немедленном устранении нарушений, влияющих на безопасную эксплуатацию судов, и привлечены к административной ответственности 3 должностных лица ГККП ПХ «ЖАСНУР».

Комитет транспорта МИИР РК напоминает: если вы стали очевидцем нарушения Правил безопасности на водном транс­порте, просим сообщить по круглосуточному телефону доверия 98-35-35, а также направить фото- и видеоматериалы на WhatsApp messenger 8-708-088-08-00.