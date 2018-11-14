​Встречаем финансистов

В 2017 году после 11-летнего перерыва состоялся VII Конгресс финансистов Казахстана. Откровенные и порой даже острые дискуссии показали высокую востребованность открытого профессионального диалога между профессиональными участниками рынка, его регулятором и Правительством.
Высоко оценив практическую пользу от прошедшего мероприятия, Национальный банк РК совместно с Ассоциацией финансистов республики принял решение о проведении VIII Конгресса финансистов. Мероприятие традиционно состоится 15 ноября – в День введения национальной валюты Республики Казахстан, который также является профессиональным праздником работников финансовой системы.
Принимая во внимание то, что 2018 год ознаменуется таким важным событием для финансовой системы государства, как 25-летие с момента введения тенге, к участию в конгрессе приглашены гости из ближнего и дальнего зарубежья. В их числе руководители центральных банков, представители международных финансовых организаций и профессиональные участники финансового рынка.
– В этом году мы планируем несколько разнообразить формат проведения конгресса – с делением на сессии по различным тематикам, посвященным вызовам перед центральными банками в современных условиях, – рассказал председатель Национального банка Данияр Акишев.
По словам главы Национального банка, традиционно конгресс должен охватить вопросы внутреннего финансового рынка Республики Казахстан в условиях современной финансовой архитектуры. Кроме того, учитывая 25-летие с момента введения национальной валюты, одна из сессий будет посвящена тематике наличных денег, в ходе которой планируется обсудить вопросы наличного денежного обращения и его будущего.
В рамках конгресса планируется обсуждение ряда тем по актуальным вопросам развития, регулирования и надзора финансового сектора, в том числе роль центральных банков в совершенствовании финансовых рынков; расширение и стимулирование использования национальных валют в расчетах при осуществлении торговой, инвестиционной и предпринимательской деятельности; цифровизация и обмен опытом в области применения и развития цифровых решений; роль центробанков в регулировании наличного денежного обращения.
Вместе с тем в ходе мероприятия предполагается обсудить внедрение на финансовом рынке риск-ориентированного надзора, основанного на применении раннего вмешательства и принятия своевременных надзорных действий для обеспечения устойчивости финансового рынка с учетом опыта ведущих европейских стран.
– Мы сделали повестку интересной для казахстанской аудитории и надеемся, что она заинтересует зарубежных представителей. Участие в обсуждении указанных вопросов примут международные эксперты с опытом работы в европейских органах надзора, представители центральных банков стран СНГ, иностранных и казахстанских финансовых институтов, – прокомментировал глава Национального банка Казахстана.