​Встречаем финансистов

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Александр Вербинин, Алматы

В 2017 году после 11-летнего перерыва состоялся VII Конгресс финансистов Казахстана. Откровенные и порой даже острые дискуссии показали высокую востребованность открытого профессионального диа­лога между профессиональными участниками рынка, его регулятором и Правительством.

Высоко оценив практическую пользу от прошедшего мероприятия, Национальный банк РК совместно с Ассоциацией финансистов респуб­лики принял решение о проведении VIII Конгресса финансистов. Мероприятие традиционно состоит­ся 15 ноября – в День введения нацио­нальной валюты Республики Казахстан, который также является профессиональным праздником работников финансовой системы.

Принимая во внимание то, что 2018 год ознаменуется таким важным событием для финансовой сис­темы государства, как 25-летие с момента введения тенге, к участию в конгрессе приглашены гости из ближнего и дальнего зарубежья. В их числе руководители центральных банков, представители международных финансовых организаций и профессиональные участники финансового рынка.

– В этом году мы планируем несколько разнообразить формат проведения конгресса – с делением на сессии по различным тематикам, посвященным вызовам перед цент­ральными банками в современных условиях, – рассказал председатель Национального банка Данияр Акишев.

По словам главы Национального банка, традиционно конгресс должен охватить вопросы внутреннего финансового рынка Республики Казахстан в условиях современной финансовой архитектуры. Кроме того, учитывая 25-летие с момента введения национальной валюты, одна из сессий будет посвящена тематике наличных денег, в ходе которой планируется обсудить вопросы наличного денежного обращения и его будущего.

В рамках конгресса планируется обсуждение ряда тем по актуальным вопросам развития, регулирования и надзора финансового сектора, в том числе роль центральных банков в совершенствовании финансовых рынков; расширение и стимулирование использования национальных валют в расчетах при осуществлении торговой, инвестиционной и предпринимательской деятельности; цифровизация и обмен опытом в области применения и развития цифровых решений; роль центробанков в регулировании наличного денежного обращения.

Вместе с тем в ходе мероприятия предполагается обсудить внедрение на финансовом рынке риск-ориентированного надзора, основанного на применении раннего вмешательства и принятия своевременных надзорных действий для обеспечения устойчивости финансового рынка с учетом опыта ведущих европейских стран.

– Мы сделали повестку интерес­ной для казахстанской аудитории и надеемся, что она заинтересует зарубежных представителей. Участие в обсуждении указанных вопросов примут международные эксперты с опытом работы в европейских органах надзора, представители центральных банков стран СНГ, иностранных и казахстанских финансовых институтов, – прокомментировал глава Национального банка Казахстана.

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