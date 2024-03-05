Встретить во всеоружии

Обильные осадки и постепенное потепление заставили представителей исполнительных органов вспомнить о возможных неприятностях. На расширенном заседании коллегии акимата области под председательством главы региона Ербола Карашукеева рассмотрена степень готовности к весенним капризам природы.

Аким области подчеркнул, что обильные дожди усилили вероятность подтоплений, и поручил ответственным лицам своевременно проводить противопаводковые мероприятия.

– Главная задача – обеспечить безопасность населения. Необходимо провести работу над ошибками и не допустить прошлогодней ситуации, прои­зошедшей в декабре. Нужно четко и слаженно работать по утвержденному алгоритму. Результаты покажите не на словах, а на деле. Мы должны быть готовы к любой ситуации. Если есть какие-то проблемы, нужно открыто об этом говорить, обсуждать, рассматривать пути решения, – сказал глава региона.

Как доложил заместитель руководителя областного департамента по чрезвычайным ситуациям Руслан Орынбеков, на сегодняшний день снята угроза подтопления с 34 населенных пунктов и минимизированы риски еще для двух.

На случай возможного осложнения паводковой обстановки в регионе сформирована группа быстрого реагирования, в состав которой вошли силы и средства аварийно-спасательных подраз­делений численностью около 1 460 человек. В их распоряжение передано более 360 единиц спецтехники. Кроме того, подготовлено 396 приемных пунктов, 6 900 тонн инертных, а также 16 140 тонн горюче-смазочных материалов.

Вместе с тем всего по облас­ти очищено 1 739 км каналов, 1 794 км арыков, 428 км дренажных систем и 946 водопропускных сооружений. В целом подготовка к паводковому периоду будет анализироваться с учетом прогнозных данных областного филиала РГП «Казгидромет».

Глава региона поручил установить систему оповещения населения на водохранилищах во всех районах, контролировать ход реконструкции Тасоткельского водохранилища, берегоукрепительных работ на реке Талас, проверить готовность техники, сформировать мобильные группы и подготовить дополнительные резервные группы сил и средств в райо­нах, где существует угроза подтопления.