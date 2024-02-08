Вторая молодость

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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Ветеран Национальной гвардии РК Любик Чикинов в буквальном смысле наполняет свою жизнь красками.

фото Багдата Амангельды

Подполковнику в отставке уже за 80. По словам Любика Васильевича, в нем всегда жила тяга к творчеству. Среди его сослуживцев, друзей и родных хорошо знают, что офицер пишет стихи, рассказы, юморески. Часто сюжеты подкидывали сами армейские будни – и серьезные, и смешные, и заставляющие задуматься. Национальная гвардия – часть общества, а в любом большом коллективе героическое и комическое, как правило, идут рядом. Однажды военный со своим юмористическим рассказом даже принял участие в областном литературном конкурсе и занял третье место.

В живописи Любик Васильевич впервые попробовал себя десять лет назад. Он написал картину для своей супруги. А когда ее не стало, от тоски по любимой ушел в хобби с головой. На сегодня в его «арсенале» больше пятисот картин!

– После каждой работы я по-новому смотрю на мир, у меня прилив сил, вдохновения, – рассказывает ветеран. – Жизнь начинает играть новыми гранями, открывает новые краски.

С сюжетами самодеятельному художнику помогает сама жизнь. Что-то он подсматривает на улице, что-то в Интернете, книгах, фотоальбомах. Вдохновить может стайка птиц на заснеженной ветке за окном или случайно сохранившаяся старая почтовая открытка. Работает живописец быстро: три-четыре дня – и картина готова. Рамки для своих произведений пенсионер делает тоже сам.

Часть работ Любик Васильевич дарит друзьям и знакомым на дни рождения и праздники, часть накапливается в авторской коллекции. Как с восхищением отзываются все, кто побывал в гостях у ветерана, его квартира напоминает художественную галерею.

Отставной офицер Регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии РК Любик Чикинов рос в большой семье, где воспитывали четверых детей. По воспоминаниям из детства, его и двух родных братьев в сельсовете при регистрации записали как татарина, якута и русского.

– Записывали нас по меньшинству, – с юмором делится воспоминаниями офицер в отставке. – Стало в селе меньше русских – добавили в статистику, стало меньше татар – тоже записали. Один брат родился в Якутии и стал по паспорту якутом.

Несмотря на то, что детство Любика Васильевича пришлось на годы войны и тяжелое послевоенное десятилетие, он вспоминает о нем с теплотой. После школы парня призвали в армию, и он прошел весь путь от рядового до подполковника, заместителя командира полка по воспитательной работе. Всегда принимал активное участие в общественной жизни. На его кителе множество наград, в том числе медаль «За отличие в воинской службе» I степени, орден Красной Звезды. Ветеран и сегодня остается в тесном контакте с Региональным командованием «Шығыс».

– Наша ветеранская организация активно помогает в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, – рассказал начальник пресс-службы РгК «Шығыс» Багдат Амангельды. – Мы проводим встречи ветеранов с молодыми офицерами, солдатами срочной и контрактной службы. Раньше Любик Васильевич сам был активистом Совета ветеранов, сейчас в силу возраста он меньше загружен. Но мы не теряем с ним связь, навещаем, следим за его творчеством. Он сам умеет радоваться жизни и вдохновляет других.

#подполковник #искусство #Нацгвардия #Любик Чикинов

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