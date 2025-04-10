Второй состав миротворцев Казахстана отправился на Голанские высоты

Армия
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Венера Баталова
корреспондент

В Алматы на базе Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова прошла торжественная отправка второго национального миротворческого контингента на Голанские высоты для службы в составе миссии «Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны РК

Фото: Минобороны РК

В церемонии проводов приняли участие командование Центра миротворческих операций Министерства обороны РК, сослуживцы, ветераны Вооруженных сил, курсанты военного вуза, воспитанники военно-патриотического движения «Жас сарбаз», а также родные и близкие военнослужащих.

На митинге с напутственным словом к миротворцам обратился заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев. Он подчеркнул значение участия Казахстана в деле поддержания международной безопасности.

«Самостоятельное развертывание миротворческого контингента на Голанских высотах – свидетельство авторитета Республики Казахстан и ее Вооруженных сил на мировой арене. Наш контингент, подготовленный и оснащенный по международным стандартам, готов к выполнению возложенных задач в рамках мандата миссии ООН», – подчеркнул он.

В торжественной обстановке военнослужащие во главе с командиром второго миротворческого контингента подполковником Жанибеком Нурлановым прошли торжественным маршем по плацу. В Дамаск отправляются 139 военнослужащих Вооруженных сил, которые сменят состав первого контингента.

«Все военнослужащие миротворческого контингента зачислены на добровольной основе. Среди них есть две женщины. Отбор проводился по результатам всесторонней подготовки, учитывались как профессиональные, так и моральные качества кандидатов. Мы уверены, что наш контингент готов к выполнению всех поставленных задач в рамках мандата ООН», – отметил начальник Центра миротворческих операций Министерства обороны РК подполковник Валихан Байкенов.

Казахстанские миротворцы будут выполнять задачи по обеспечению режима прекращения огня, патрулированию, охране блокпостов, уничтожению взрывоопасных предметов, а также сопровождению и эвакуации персонала ООН. Отметим, что первый состав контингента за время службы на Голанских высотах успешно выполнил все поставленные задачи, получив высокую оценку от руководства миссии и Секретариата ООН.

#военнослужащие #миротворцы #Голанские высоты

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