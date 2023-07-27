3-кратный рост числа иностранных туристов зафиксировали в Казахстане

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По данным информационной системы еQonaq, с 1 июня по 23 июля этого года в гостиницах Казахстана остановились 250 468 иностранцев. Это в 3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство культуры и спорта РК.

По данным МКС, в 2022 году за это время в отечественных отелях отдохнули 77 645 иностранных туристов.

Число путешественников из стран СНГ достигло 180 тысяч, или 72% от общего числа. В прошлом году этот же показатель составлял 77%. Это указывает на рост числа гостей из дальнего зарубежья.

Так, число туристов из Монголии выросло в 11,6 раза (с 489 до 5 683), из Китая – в 8,5 раза (с 2 223 до 18 954), из Индии – в 4,7 раза (с 1 245 до 5 887), из Южной Кореи – в 3,8 раза (с 939 до 3 585), из Ирана – в 3,8 раза (с 237 до 897), из Германии – в 3 раза (с 1 659 до 5 054), из США – в 2,2 раза (с 1 237 до 2 761).



Основными направлениями отдыха иностранных туристов в стране являются города Алматы (77 308 туристов с 1 июня по 23 июля) и Астана (38 463 туриста), Алматинская область (19 049 туристов). Продолжает оставаться привлекательной для иностранцев и Мангистауская область – 15 062 посетителя из-за рубежа в этом году.

К слову, именно в Мангистау иностранные туристы проводят больше всего времени.

Граждане Турции, США, Великобритании и Германии вошли в топ-10 туристов, посетивших Казахстан с начала 2023 года.

Прогнозируется, что число казахстанцев, решивших отдохнуть внутри страны в этом году, может достигнуть 9 млн человек.