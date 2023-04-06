Регионы Казахстана, откуда иностранные туристы не спешат уезжать, назвали в Минкультуры

Больше всего времени иностранные туристы проводят в Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта Казахстана.

Фото: МКС РК

По данным МКС РК, в 2022 году Мангистаускую область посетили более 41 тысячи иностранных туристов. В среднем на побережье Каспийского моря гости из других стран находились от 7 до 12 дней.

Также в тройку лидеров по длительности визитов вошли города Алматы и Астана. Так, в прошлом году Алматы посетили более 417 тысяч иностранных гостей. В среднем они проводили в южной столице 3-5 дней. В Астане за это время побывали более 238 тысяч иностранных туристов. В столице они находились в среднем 2-3 дня.

А средняя продолжительность пребывания туристов из других стран в Казахстане составляет 4 дня.

«Длительность визита подчеркивает туристическую привлекательность региона. У Мангистауской области очень большой потенциал, и мы активно работаем над тем, чтобы полностью его реализовать. Идут подготовка и обучение специалистов, строительство туристской инфраструктуры, ведутся переговоры по новым прямым авиарейсам. Спрос среди иностранцев большой, и мы хотим его удовлетворить», – отметил вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев.

Ранее в Минкультуры сообщали об обновленном рекорде по числу внутренних туристов в Казахстане.

На фото – известный эстонский слэклайнер Яан Рооз преодолевает расстояние в полкилометра на высоте 200 метров по стропе между двумя «клыками» урочища Бозжыра.