Столб пепла достиг в высоту 1,2 километра, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Как сообщает государственное новостное агентство Индонезии ANTARA, четвертое за сутки извержение индонезийского вулкана Семеру произошло во вторник утром.

«Вулкан Семеру, расположенный в Восточной Яве, во вторник утром извергся, выбросив столб пепла высотой 1,2 километра. Извержение произошло в 07:15 утра по местному времени. Высота столба пепла составила около 1 200 метров над вершиной, что составляет 4 876 метров над уровнем моря», - заявил сотрудник наблюдательного пункта в районе вулкана Лисванто, письменный отчет которого цитирует агентство.

Согласно официальным данным, извержение высотой 1,2 км стало четвёртым за 15 июля, также говорится в сообщении.

Ранее, 9 июля, произошло 4 извержения вулкана Семеру за сутки, с высотой столба пепла до 800 метров над жерлом вулкана.

Власти провинции Восточная Ява тогда выпустили предостережение для местных жителей и туристов не приближаться ближе 3 километров к жерлу вулкана. Предостережение действует до настоящего времени.

Вулкан Семеру, имеющий высоту 3 676 метров над уровнем моря, является самой высокой горой на острове Ява и четвертым по высоте вулканом в Индонезии, на территории которой находятся более 130 действующих вулканов.