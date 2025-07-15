Вулкан в Индонезии извергся четвертый раз за сутки

Происшествия,В мире
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Столб пепла достиг в высоту 1,2 километра, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как сообщает государственное новостное агентство Индонезии ANTARA, четвертое за сутки извержение индонезийского вулкана Семеру произошло во вторник утром.

«Вулкан Семеру, расположенный в Восточной Яве, во вторник утром извергся, выбросив столб пепла высотой 1,2 километра. Извержение произошло в 07:15 утра по местному времени. Высота столба пепла составила около 1 200 метров над вершиной, что составляет 4 876 метров над уровнем моря», - заявил сотрудник наблюдательного пункта в районе вулкана Лисванто, письменный отчет которого цитирует агентство.

Согласно официальным данным, извержение высотой 1,2 км стало четвёртым за 15 июля, также говорится в сообщении.

Ранее, 9 июля, произошло 4 извержения вулкана Семеру за сутки, с высотой столба пепла до 800 метров над жерлом вулкана.

Власти провинции Восточная Ява тогда выпустили предостережение для местных жителей и туристов не приближаться ближе 3 километров к жерлу вулкана. Предостережение действует до настоящего времени.

Вулкан Семеру, имеющий высоту 3 676 метров над уровнем моря, является самой высокой горой на острове Ява и четвертым по высоте вулканом в Индонезии, на территории которой находятся более 130 действующих вулканов.

#Индонезия #вулкан

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