Введены ограничения на экспорт из Казахстана бычков и баранчиков

Ограничения на экспорт бычков и баранчиков ввели в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

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C 31 декабря 2022 года в соответствии с приказом министра сельского хозяйства РК в Казахстане заработали новые правила вывоза сельскохозяйственных животных с территории страны.

Введены следующие количественные ограничения:

- на вывоз с территории Казахстана в третьи страны и в государства Евразийского экономического союза бычков в количестве 60 тысяч голов;

- на вывоз с территории Казахстана в третьи страны и в государства ЕАЭС баранчиков в количестве 120 тысяч голов.

Как уточнили в МСХ, квоты установлены исключительно на бычков старше 12 месяцев и баранчиков старше 6 месяцев, и не распространяются на маточное поголовье.

«Лимит по крупному рогатому скоту (КРС) на 1 откормочную площадку составляет 500 голов, на 1 товаропроизводителя – 200 голов, по мелкому рогатому скоту (МРС) на 1 откормочную площадку – 1 000 голов, на 1 товаропроизводителя – 500 голов», – отметили в Минсельхозе.

На сегодняшний день на карантин в целом по республике поставлено 602 головы КРС для дальнейшего экспорта.