Таджикистан запретит ввоз старых автомобилей из Казахстана

Ограничения распространяются на транспортные средства, выпущенные до 2013 года.

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Таджикистан уведомил страны-члены Всемирной торговой организации, в том числе и Казахстан, о запрете ввоза транспортных средств, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на КазСтандарт.

В институте отметили, что ограничения распространяются на транспортные средства, выпущенные до 2013 года.

«Таджикистан подготовил указ, направленный на предотвращение ввоза старых автомобилей, которые являются основным источником загрязнения воздуха и вреда для здоровья человека и окружающей среды, а также значительного увеличения количества отходов (аккумуляторов, шин, кондиционеров) от старых автомобилей», – сообщили в КазСтандарте.

Указ вступает в силу 1 января 2024 года.

Напомним, с 2005 года на базе КазСтандарта функционирует Информационный центр по техническим барьерам в торговле и санитарным и фитосанитарным мерам. В функции центра входит предоставление информации секретариату ВТО, государствам-членам ВТО и всем заинтересованным сторонам.