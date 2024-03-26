ВВС Британии впервые доставили партию гумпомощи в Газу

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Айман Аманжолова
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Министр обороны королевства Грант Шэппс сообщил, что «цель Великобритании - использовать все возможные пути для доставки жизненно важной помощи: автомобильным и воздушным транспортом, а также по новым морским маршрутам», передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: @motaz_azaiza

Военно-воздушные силы Великобритании впервые доставили партию гуманитарной помощи гражданскому населению сектора Газа. Об этом сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

"Самолет Airbus A400M, вылетевший из столицы Иордании - Аммана, доставил жителям северной части анклава более 10 тонн гуманитарных грузов, в том числе детское питание, рис, растительное масло и консервы", - сообщили в ведомстве. 

Как заявил министр обороны королевства Грант Шэппс, «цель Великобритании - использовать все возможные пути для доставки жизненно важной помощи: автомобильным и воздушным транспортом, а также по новым морским маршрутам».

Ранее глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Израиль препятствует скорейшей доставке медикаментов и продуктов в сектор Газа, что ведет к ухудшению гуманитарной ситуации в анклаве. Он отметил, что «британская помощь Газе постоянно задерживается в ожидании разрешения [на ввоз] со стороны Израиля».

#Великобритания #Израиль #Палестина #ВВС #гумпомощь #сектор Газа

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