В МВД обратились к гражданам с важным заявлением

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мошенники продолжают придумывать новые уловки. Узнав дату вашего рождения, они звонят со словами «Для вас подарок, назовите адрес», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

Таким образом злоумышленники входят в доверие и пытаются получить нужные им данные. В разговоре они могут спрашивать личную информацию: ваше имя, адрес, ИИН. Иногда требуют сообщить секретный код, пришедший по SMS.

Если вы предоставите эти сведения, существует риск потерять деньги с банковской карты. Помните: Никогда не разглашайте свои персональные данные; номер карты, CVV-код и одноразовые пароли — это конфиденциальная информация; не доверяйте звонкам от «курьеров» или «сотрудников банка».

Лучше самостоятельно перезвоните по официальному номеру и уточните информацию; не переводите деньги незнакомым лицам; при малейших сомнениях сразу свяжитесь с банком и заблокируйте карту.

«Если вы все же стали жертвой мошенников — первым делом заблокируйте карту и сообщите в банк. Затем незамедлительно обратитесь в полицию. Обязательно предупредите об этом близких, особенно родителей и пожилых родственников. Чаще всего люди сами сообщают мошенникам конфиденциальные данные», – предупредили в правоохранительных органах.

Напомним, в Костанайской области выявили трех несовершеннолетних жителей Житикары, которые продавали свои аккаунты WhatsApp телефонным мошенникам.