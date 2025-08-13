Полиция обращается к родителям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В Костанайской области выявили трех несовершеннолетних жителей Житикары, которые продавали свои аккаунты WhatsApp телефонным мошенникам.

Используя данные подростков, злоумышленники обманули двух жительниц Костаная почти на 12 млн тенге.

"По классической схеме жертвам звонили, представлялись знакомыми или сотрудниками организаций и просили продиктовать код из SMS. Получив доступ к аккаунтам, мошенники вывели деньги с банковских счетов потерпевших. Ведется следствие, в ходе которого действия подростков получат правовую оценку. Также рассматривается вопрос о привлечении к ответственности их родителей", - говорится в публикации.

Полиция напоминает: мошенники нередко создают поддельные аккаунты в мессенджерах и соцсетях, чтобы войти в доверие к жертвам и похитить их средства. Правоохранители призывают родителей внимательнее следить за онлайн-активностью детей, рассказывать им о рисках и последствиях сомнительных "заработков".