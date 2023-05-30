Выбирайте тщательно пляжи

В первую очередь водолазы приступили к проверке детских пляжных зон, а также побережий, где расположены базы отдыха. В том числе до начала сезона предстоит «прошерс­тить» берега и дно водоемов всех 19 загородных летних лагерей.

Как пояснили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, во время погружения нередко попадаются «сюрпризы» в виде стеклянных бутылок, арматуры и прочего мусора, представляю­щего опасность.

– Мы обследовали пляжную зону лагеря «Жiгер» и побе­режье озера Шыбындыколь, – рассказал начальник управления гражданской обороны ДЧС ВКО Руслан Орынбеков. – Спасатели подняли со дна рыболовные сети, металличес­кие прутья, стекла, покрышки, фрагмен­ты винта и другой хлам.

Практически в каждом районе области расположены реки, озера и водохранилища, куда летом спешат отдыхающие. Как напомнили чеэсники, для купания следует выбирать только санкционированные пляжи, прошедшие обследование и имеющие акт безопасности.