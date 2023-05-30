Выбирайте тщательно пляжи Свежий выпуск 30 мая 2023 г. 2:40 32 Галина Вологодская В Восточном Казахстане накануне купального сезона чеэсники начали обследовать дно водоемов. фото предоставлено ДЧС ВКО В первую очередь водолазы приступили к проверке детских пляжных зон, а также побережий, где расположены базы отдыха. В том числе до начала сезона предстоит «прошерстить» берега и дно водоемов всех 19 загородных летних лагерей. Как пояснили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, во время погружения нередко попадаются «сюрпризы» в виде стеклянных бутылок, арматуры и прочего мусора, представляющего опасность. – Мы обследовали пляжную зону лагеря «Жiгер» и побережье озера Шыбындыколь, – рассказал начальник управления гражданской обороны ДЧС ВКО Руслан Орынбеков. – Спасатели подняли со дна рыболовные сети, металлические прутья, стекла, покрышки, фрагменты винта и другой хлам. Практически в каждом районе области расположены реки, озера и водохранилища, куда летом спешат отдыхающие. Как напомнили чеэсники, для купания следует выбирать только санкционированные пляжи, прошедшие обследование и имеющие акт безопасности. #проверка #водолазы #Восточный Казахстан #водоемы #ДЧС ВКО #пляжи #проверка водоемов