Выбрали площадки под воздушные гавани

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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

На востоке страны в рамках поручений по реализации сентябрьского Послания Главы государства определились с локациями для строительства аэропортов в ­Катон-Карагайском и Зайсанском районах.

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Как сообщил исполняю­щий обязанности заместителя руководителя облуправления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Куаныш Акрамов, работу провели специа­листы Минтранспорта совмест­но с Казаэронавигацией. При выборе участков учитывались роза ветров, рельеф, возможность приема и вылета нескольких бортов, потенциал для расширения, близость инженерных сетей.

В Катон-Карагайском районе выбор пал на участок между селами Солдатово и Орнек, недалеко от автотрассы Усть-Каменогорск – Катон-Карагай – Рахмановские ключи. От будущей воздушной гавани до административного центра Катон-Карагай расстояние 38 км, до административного цент­ра района Улкен Нарын – 54 км. В Зайсанском районе специалисты выбрали территорию бывшего военного аэродрома «Сатпай», рядом с автомобильной дорогой Омск – Майкапчагай. Расстояние до Зайсана 25 км, до административного центра Тарбагатайского района – 85 км.

На первом этапе предполагается строительство взлетно-посадочных полос длиной 2 200 м. Они смогут принимать суда типа Fokker 50, Bombardier CRJ-200, Bombardier Q400, Embraer EMB 120ER и другие, рассчитанные на перевозку до 80 пассажиров. В дальнейшем, при увеличении спроса на авиаперевозки, планируется удлинение полос для приема более крупных бортов, вмещающих до 180 пассажиров.

– Строительство аэропортов поз­волит наладить авиасообщение с районами Улкен Нарын, Катон-Карагайским, Зайсанским и Тарбагатайским, – отметил ­Куаныш Акрамов. – Эти территории обладают огромным туристическим потенциалом. Проекты станут стимулом для инвестиций бизнеса в новые объек­ты для отдыха и путешествий.

#строительство #аэропорт

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