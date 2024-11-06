Выбрали площадки под воздушные гавани Свежий выпуск 6 ноября 2024 г. 1:00 121 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО На востоке страны в рамках поручений по реализации сентябрьского Послания Главы государства определились с локациями для строительства аэропортов в Катон-Карагайском и Зайсанском районах. Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова Как сообщил исполняющий обязанности заместителя руководителя облуправления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Куаныш Акрамов, работу провели специалисты Минтранспорта совместно с Казаэронавигацией. При выборе участков учитывались роза ветров, рельеф, возможность приема и вылета нескольких бортов, потенциал для расширения, близость инженерных сетей. В Катон-Карагайском районе выбор пал на участок между селами Солдатово и Орнек, недалеко от автотрассы Усть-Каменогорск – Катон-Карагай – Рахмановские ключи. От будущей воздушной гавани до административного центра Катон-Карагай расстояние 38 км, до административного центра района Улкен Нарын – 54 км. В Зайсанском районе специалисты выбрали территорию бывшего военного аэродрома «Сатпай», рядом с автомобильной дорогой Омск – Майкапчагай. Расстояние до Зайсана 25 км, до административного центра Тарбагатайского района – 85 км. На первом этапе предполагается строительство взлетно-посадочных полос длиной 2 200 м. Они смогут принимать суда типа Fokker 50, Bombardier CRJ-200, Bombardier Q400, Embraer EMB 120ER и другие, рассчитанные на перевозку до 80 пассажиров. В дальнейшем, при увеличении спроса на авиаперевозки, планируется удлинение полос для приема более крупных бортов, вмещающих до 180 пассажиров. – Строительство аэропортов позволит наладить авиасообщение с районами Улкен Нарын, Катон-Карагайским, Зайсанским и Тарбагатайским, – отметил Куаныш Акрамов. – Эти территории обладают огромным туристическим потенциалом. Проекты станут стимулом для инвестиций бизнеса в новые объекты для отдыха и путешествий. #строительство #аэропорт