Выброшенный из окна ребенок скончался в Шымкенте

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный по правам ребенка Жаннета Жазыкбаева, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: facebook.com/profile.php?id=100001263372173

Напомним, 23 ноября годовалового ребенка выбросили из окна 4-го этажа в Шымкенте. Об этом в полицию сообщила его мать. Брат потерпевшей, как оказалось, состоит на учете в психоневрологическом диспансере, выбросил из окна квартиры на 4-м этаже ее годовалого сына. 

Ребенок после падения из окна поступил в реанимацию ОДБ Туркестанской области. Ему оказали экстренную интенсивную помощь, собрали консилилиум в составе нейрохирурга, абдоминального хирурга, травматолога, реаниматолога. Пострадавшему был выставлен диагноз: политравма, ТЗЧМТ, ушиб головного мозга тяжелой степени, ушиб легких, ушиб передней брюшной стенки, состояние ребенка расценивалось как тяжелое. 

"В 18:39 главврач сообщил, что "к сожалению, наступила остановка сердечной деятельности, реанимационные мероприятия не дали эффекта. Родителей позвали…", – отметила Жазыкбаева в своем посте. 

Данную информацию подтвердили в управлении здравоохранения Туркестанской области.

Соседи рассказали, что мужчина ранее выбрасывал из окна квартиры детские игрушки, но никому и в голову не могло прийти, что может последовать вслед за этим.

 

#смерть #Шымкент #ребенок #падение #окно

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