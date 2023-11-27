Выброшенный из окна ребенок скончался в Шымкенте

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный по правам ребенка Жаннета Жазыкбаева, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: facebook.com/profile.php?id=100001263372173

Напомним, 23 ноября годовалового ребенка выбросили из окна 4-го этажа в Шымкенте. Об этом в полицию сообщила его мать. Брат потерпевшей, как оказалось, состоит на учете в психоневрологическом диспансере, выбросил из окна квартиры на 4-м этаже ее годовалого сына.

Ребенок после падения из окна поступил в реанимацию ОДБ Туркестанской области. Ему оказали экстренную интенсивную помощь, собрали консилилиум в составе нейрохирурга, абдоминального хирурга, травматолога, реаниматолога. Пострадавшему был выставлен диагноз: политравма, ТЗЧМТ, ушиб головного мозга тяжелой степени, ушиб легких, ушиб передней брюшной стенки, состояние ребенка расценивалось как тяжелое.

"В 18:39 главврач сообщил, что "к сожалению, наступила остановка сердечной деятельности, реанимационные мероприятия не дали эффекта. Родителей позвали…", – отметила Жазыкбаева в своем посте.

Данную информацию подтвердили в управлении здравоохранения Туркестанской области.

Соседи рассказали, что мужчина ранее выбрасывал из окна квартиры детские игрушки, но никому и в голову не могло прийти, что может последовать вслед за этим.