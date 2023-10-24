Выдачу удостоверений личности моряка приостановили в Казахстане

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Выдачу удостоверений личности моряка приостановили из-за технической неисправности кабины регистрации биометрических данных в Системе изготовления, выдачи и контроля удостоверений личности моряка.

«До восстановления работоспособности этой системы для работы на морских судах моряки могут использовать паспорт гражданина Казахстана в соответствии с межправительственными соглашениями с прикаспийскими государствами», – разъяснили в Минтранспорта.