Выдвижение кандидатов началось

23 сентября стартовал этап выдвижения кандидатов на выборы в Президенты РК, которые состоятся 20 ноября.

Центризбирком установил формы избирательных документов. Об этом стало известно на заседании под председательством главы ЦИК Нурлана Абдирова, в котором приняли участие представители политических партий, Агентства по делам государственной службы, министерств внутренних дел, юстиции, Генеральной прокуратуры, в режиме видеоконференцсвязи – члены территориальных избирательных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы.

Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров сообщил, что в соответствии с Законом «О выборах в РК» Цент­ральной избирательной комиссией подготовлены 18 форм избирательных документов по проведению выборов Президента. В том числе документы по выдвижению кандидата.

– Кандидаты в Президенты выдвигаются республиканскими общественными объединениями в лице их высших органов. Решение о выдвижении кандидатов принимается большинством голосов от общего числа членов и оформляется выпиской из протокола. Далее решение доводится до сведения кандидата в Президенты и вместе с его заявлением о согласии баллотироваться представляется в ЦИК. Выписка из протокола должна содержать сведения об общем числе членов высшего органа республиканского общественного объединения и поддержке голосов о выдвижении кандидата, – проинформировал Константин Петров.

Согласно полномочиям Центр­избиркомом принимается протокол об установлении соответствия кандидата в Президенты требованиям, предъявляемым Конституцией и Законом «О выборах».

Разработан ряд документов, касающихся функций участковых избирательных комиссий, а также такие формы избирательных документов, как список избирателей, форма подписного листа для сбора подписей в поддержку кандидатов, удостоверения кандидата, доверенного лица, наблюдателя иностранного государства и международной организации.

Об организации проверки соответствия кандидатов в Президенты требованиям законодательства рассказал член ЦИК Шавкат Утемисов.

Кандидатом в Президенты может быть гражданин Республики Казахстан по рождению, достигший 40 лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в стране последние 15 лет и имеющий высшее образование.

Для избрания Президентом гражданин должен иметь опыт работы на государственной службе или выборных государственных должностях не менее пяти лет, а также обладать активным избирательным правом.

Граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, не вправе избирать и быть избранными. Не может быть кандидатом в Президенты и лицо, имеющее непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость, а также признанное судом в установленном законом порядке виновным в совершении коррупционного преступления или правонарушения.

Соответствие кандидата в Президенты требованиям определяется ЦИК в течение пяти дней с момента представления выписки из протокола заседания о его выдвижении вместе с заявлением и документом, удостоверяющим внесение избирательного взноса.

Центральная избирательная комиссия незамедлительно нап­равляет запросы в уполномоченные государственные органы, которые обязаны представить сведения в течение двух дней. После получения этих сведений ЦИК составляет протокол, где устанавливается соответствие или несоответствие кандидата действующему законодательству, включая заключение лингвистической комиссии о владении государственным языком.

Отвечая на вопросы журналис­тов, член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова рассказала о запретах для кандидатов в Президенты в период предвыборной кампании.

– Большое внимание уделяется ненадлежащей предвыборной агитации, под ней понимается предоставление избирателям бесплатно или на льготных условиях товаров, услуг, ценных бумаг, а также проведение лотерей, благотворительных акций, выплата денег либо обещание предоставления таковых, за исключением бесплатной раздачи печатных, в том числе иллюстративных материалов, а также значков, флагов, флажков, специально изготовленных для избирательной кампании, – отметила она.

Проведение ненадлежащей предвыборной агитации запрещается законом. За нее может последовать ответственность в виде снятия кандидатов с регистрации.

Как отметила другой член ЦИК Сабила Мустафина, каждому кандидату выделяются в равной степени средства из бюджета для поддержки его агитационной деятельности. По предварительным расчетам, эта сумма составит 10 млн тенге. Целевое расходование средств также контролируется.