​Выгода – в партнерстве

582
Рэм Михайлов, Атырау

В рамках программы государственно-частного парт­нерства в Атырау строится поликлиника на 250 мест. Новое медучреждение появится в микрорайоне «Оркен», а в пригородном селе Аксай возводится врачебная амбулатория на 25 мест. В поселке Балыкши областного центра ведется реконструкция детского сада на 160 мест.

– В условиях острой нехватки по области школ и детских дошколь­ных учреждений строи­тельство социальных объектов через ГЧП служит хорошим подспорьем государственным органам. Уже выделены средства на подготовку проектно-сметной документации для 20 детсадов и 8 школ. Есть интерес по предлагаемым проектам и со стороны бизнеса, – рассказала заместитель акима области Айгуль Ажгалиева. По ее данным, принцип сотрудничества бизнеса с акиматом предполагает, что предприниматель на свои средства возводит населенному пункту нужный объект, а государство в течение 7 лет выкупает его.

Действительно, сама идея ГЧП основывается на взаимовыгодном сотрудничестве – область получает необходимые объекты, создаются рабочие места, а предприниматель получает прибыль. Главным же выгодоприобретателем становится население. К примеру, в Жумыскерском сельском округе, где строится поликлиника, несколько тысяч жителей обслуживаются в сельской амбулатории, либо обращаются в медучреждения областного центра. Частному предпринимателю, который занимается строительством, выделен под новое медицинское учреждение земельный участок в 1 гектар.

Еще одним направлением применения ГЧП станет решение проблемы аварийных домов. Как заявил на отчетной встрече аким области Нурлан Ногаев, предпринимателям будут выдавать землю под строительство многоэтажных домов. Главное условие при этом – предоставление квартир жильцам аварийного жилья. В Атырау уже начато строительство такого дома на 80 квартир.

Главным оператором механизма ГЧП в предпринимательской среде является социально-предпринимательская корпорация «Атырау». Участвуя в совместных с частным бизнесом проектах, компания способствует активному развитию предпринимательской деятельности и повышению инвестиционной привлекательности малого и среднего бизнеса.

За четыре года из областного бюджета на создание совместных предприятий через СПК «Атырау» выделено порядка 13 млрд тенге. Сегодня ведется возврат вложенных средств, на них реализуются новые проекты. По оценкам специалистов, на каждый вложенный СПК тенге привлекается 1,2 тенге инвестиций.

