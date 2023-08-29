Выгодный проект

Проект «с» начал демонстрировать свою экономическую и социальную эффективность в Южном Казахстане. Жители сельской местности запускают проекты и развивают свой бизнес. В рамках «Ауыл аманаты», направленного на повышение благосостояния и увеличение доходов населения, в Туркестанской области будет профинансировано 3 220 проектов. Ожидается создание около 3 500 новых рабочих мест.

Планируется, что благодаря осуществлению проекта сократится число получателей адрес­ной социальной помощи, а прожиточный минимум населения увеличится в 1,5 раза. В рамках «Ауыл аманаты» получателям АСП будет оказана поддержка по их адаптации к предпринимательству и освоению новых профессий.

Многие сельчане уже подали заявки и получили кредиты для запуска своего дела под 2,5% годовых. Есть те, кто открывает свое дело в рамках проекта «Ауыл аманаты» и в Толебийском районе. Один из них намерен соз­дать оздоровительный центр, в котором будут лечить кумысом и саумалом.

Житель аула Зертас планирует в ближайшее время запустить проект по лечению детей с ДЦП на обученных лошадях. В селе Коксайек в рамках «Ауыл аманаты» растет поголовье скота. Только один сельчанин, уже получивший кредит в размере 7,5 млн тенге для создания откормочной площадки, приобрел 22 головы КРС в соседней Жамбылской области. Теперь он планирует расширить специализацию, занявшись откормом лошадей.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды считает, что новый проект очень важен для региона, отличающегося высокой плотностью населения и большим процентом многодетных семей, многие из которых получают АСП, не имея возможности найти работу. Проект «Ауыл аманаты» в первую очередь рассчитан на их поддержку. И люди начинают осознавать эти преимущества.

Мать-героиня из поселка Аккорган сельского округа Биртилек Келесского района, воспитывающая 11 детей, на встрече с акимом области заявила, что готова отказаться от получения адресной социальной помощи и намерена заняться земледелием, приняв участие в конкурсе на получение земельного участка.

– Для трудолюбивого человека есть много возможностей, – убеж­ден Дархан Сатыбалды. – Вот у нее 11 детей, и она говорит, что адресная социальная помощь ей не нужна. Что касается земельного вопроса, то по условиям программы «Ауыл аманаты» участника проекта могут включить в состав производственного кооператива и передать ему в пользование через местный акимат земельный участок. При необходимости можно получить кредит под 2,5%. Одним из выгодных условий проекта является механизм кредитования малообеспеченных и многодетных семей. Залог не нужен.

Проект «Ауыл аманаты» стартовал в республике в целях исполнения программы Правительства по повышению доходов населения до 2025 года. Он позволяет сохранить села, сократить миграцию населения в город, создать новые рабочие места через развитие производства, в том числе экологически чистых продуктов питания. В рамках проекта сельчане могут открыть бизнес, заняться подсобным хозяйством, оснастить техничес­кую базу своих кооперативов, развивать животноводство и растениеводство.

Для осуществления пилотного проекта в Туркестанской области определены 64 сельских округа 16 районов и создано 75 кооперативов. На финансирование проекта из республиканского бюджета выделено 19,8 млрд тенге.

В Толебийском районе, к примеру, изначально запланировали кредитование жителей сельских округов Киелитас и Коксайек. Однако по просьбе жителей в программу включили также сельские округа Биринши Мамыр и Каратобе. На сегодня в районе профинансированы проекты 37 граждан на общую сумму 209 млн тенге.

В целом по Туркестанской области по проекту «Ауыл аманаты» в АО «СПК «Туркестан» поступили заявки на реализацию 2 248 проектов общей стоимостью 13,9 млрд тенге. Из них одобрено 1 611 проектов на 9 млрд тенге, 852 проекта общей стоимостью 4,6 млрд тенге уже профинансированы.