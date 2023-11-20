Вымогатели шантажировали госслужащих приватными переписками

Злоумышленники искали аккаунты госслужащих, знакомились и общались с ними в сети, требуя потом деньги за неразглашение

Фото: Kazpravda.kz

Госслужащие стали объектами вымогательства у преступников в Кызылординской области. Двенадцать человек, под угрозой испортить репутацию, расстались с крупными суммами денег, лишь бы информация об их приватном общении не попала в сеть, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В Кызылординской области внимание населения привлек процесс над тремя вымогателями, "снявшими" несколько миллионов тенге с рядовых чиновников в Жанакорганском районе региона.

"Злоумышленники, предварительно договорившись заработать денег преступным путем, в социальной сети Facebook искали аккаунты государственных служащих, должностных лиц, знакомились, и общались с ними в сети", - сообщили в пресс-службе областного суда.

Общение велось с "левых" аккаунтов, "хозяйки" которых, судя по размещенным фото, были красивы, а еще они оказались откровенными и словоохотливыми.

"С чиновниками с этих аккаунтов велась какое-то время и переписка интимного характера, - рассказали в облсуде. – В том числе и обмен интимными фото. Далее государственные служащие в мессенджер получали слова с угрозами опубликовать эту переписку, выставить ее для всеобщего доступа, или шли угрозы заявить о якобы состоявшемся принудительном сексе. За то, чтобы их оставили в покое, люди платили".

До того, как ситуация все же получила огласку, не все потенциальные жертвы вымогателей стеснялись публичности и считали порочными пикантные разговоры, вымогатели успели взять деньги с 12 потерпевших, с каждого на несколько сотен тысяч тенге.

Правоохранительные органы провели объективное и полноценное следствие по делу, и, благодаря этому, в суде действия подсудимых были подтверждены протоколами осмотра мобильных телефонов, очных ставок, квитанциями о перечислении денег, другими документами.

"Приговором суда все трое подсудимых признаны виновными в вымогательстве, совершенном в группе лиц по предварительному сговору неоднократно, - сообщили в пресс-службе областного суда. - Каждому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, также все трое привлечены к принудительному труду по 100 часов в год в течение срока отбывания наказания".

В солидарном порядке с подсудимых взыскан и ущерб, нанесенный преступлениями, добавили в суде.