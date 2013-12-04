Выпечка из своей муки

Предприятие входит в состав самого крупного в регионе зернового хозяйства – ТОО им. Абая Иртышского района, возглавляемого знатным хлеборобом Николаем Миллером. В текущем году товарищество собрало более 100 тыс. тонн зерна с 63 тыс. га засеянных площадей. Пекарня, производительность которой 7 тонн продукции в сутки, будет выпускать 15 наименований хлебобулочных изделий. Установленное здесь новейшее оборудование позволит реализовывать хлеб, булки и сдобу по ценам ниже рыночных. Кроме того, на предприятии освоено изготовление муки различных сортов, а также макаронных изделий. Спрос на продукцию товарищества имеется как на рынке Павлодара, так и в других городах Казахстана, в том числе и в Астане.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар