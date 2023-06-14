Выплаты детям из Нацфонда: кому, сколько, когда

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам выплат детям из Национального фонда Республики Казахстан, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Документом предусматривается, что с 1 января 2024 года всем казахстанским детям государство откроет накопительные счета, на которые ежегодно будут поступать и делиться на всех 50% инвестиционного дохода Нацфонда.

«Согласно разработанному проекту, половину инвестиционного дохода Национального фонда рекомендуется ежегодно распределять поровну между несовершеннолетними на две цели. Первое – улучшение жилищных условий или покупка жилья. Для этой цели разрешается использовать средства только на территории Казахстана. Второе – получение образования. С этой целью считаем необходимым не ограничивать ребенка в оплате обучения в зарубежных учебных заведениях, а также в отечественных учебных заведениях», - пояснила депутат Мажилиса Унзила Шапак.

При этом воспользоваться этими деньгами дети смогут только по достижению 18 лет, а для расчета ежегодных начислений будет использоваться среднегодовая доходность Нацфонда за предыдущие 18 лет к отчетному году. По мнению разработчиков, это уменьшит влияние краткосрочной волатильности на долгосрочную доходность.

До достижения ребенком 18 лет начисленные средства будут находиться в Нацфонде, а Национальный банк будет инвестировать в финансовые инструменты.

«Данные средства представляют собой только право требования ребенка на выплаты при достижении 18 лет. Изъятие средств из Нацфонда будет производиться при достижении ребенком 18 лет в сумме, необходимой для перечисления и использования и в пределах накопленных средств», - говорится в заключении к законопроекту.

Учет целевых активов, зачисление накоплений и их выплата будут осуществляться Единым накопительным пенсионным фондом. А для соблюдения целевого использования средств на счетах предлагается определить уполномоченных операторов – банки второго уровня, с которыми будет работать ЕНПФ. Однако, в случае аннулирования, утраты или перехода гражданства Казахстана ребенок потеряет право получить выплаты из Нацфонда.

По подсчетам Нацбанка, при нынешней доходности Нацфонда за 18 лет на счету ребенка будет накоплено около 3,5 тысячи долларов.