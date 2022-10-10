Выпускникам-медикам проще вернуть деньги за обучение, чем работать в селе – глава Минздрава

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният предлагает увеличить подъемные для медиков, которые едут работать в село. Об этом она заявила в ходе правительственного часа в Мажилисе, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По ее данным, в селах сегодня не хватает более 1 700 медработников, а выпускники медицинских вузов, которые обучались на государственных грантах, предпочитают вернуть деньги, чем ехать работать по месту жительства.

«Ежегодно мы выпускаем из медицинских вузов около 3 000 человек, из которых 50% обучаются по грантам акиматов. Отработка для них после завершения вуза составляет три года. Но сейчас эта норма полноценно не работает, поскольку многие молодые специалисты выплачивают выделенные средства и уезжают в другие регионы», - отметила министр.

Глава Минздрава считает, что ситуацию может изменить увеличение подъемных для молодых специалистов.

«Надо повышать подъемные. Почему я об этом говорю? Потому что во время пандемии, когда повышали зарплату врачам, мы не ощущали дефицита с врачами. Поэтому на сегодняшний день именно соцподдержку врачей, особенно в селах, мы должны усилить. Надо внести изменения и дополнения в законы», - заявила министр.