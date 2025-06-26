Выпускники Академии правоохранительных органов пополнили ряды Антикоррупционной службы

Закон и Порядок
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В мероприятии приняли участие руководство Академии и Агентства по противодействию коррупции, преподаватели учебного заведения, выпускники и их родители, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: t.me/antikornews

Создание условий и стимулов для курсантов ведомственных вузов – важный приоритет, о чём особо подчеркнул Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии правоохранительных органов.

Президент отметил, что они являются будущим силовых структур страны.

Так, 25 июня т.г. в Астане состоялось торжественное мероприятие, посвященное выпуску слушателей первоначальной профессиональной подготовки Академии правоохранительных органов Республики Казахстан.

В мероприятии приняли участие руководство Академии и Агентства по противодействию коррупции, преподаватели учебного заведения, выпускники и их родители.

В ходе церемонии Председатель Антикоррупционной службы Асхат Жұмағали поздравил выпускников и вручил благодарственные письма слушателям, завершившим обучение с отличием.

В своем выступлении Асхат Жұмағали отметил, что выпускники являются проводниками идеологии «Закон и порядок», провозглашённой Главой государства и подчеркнул важность постоянного совершенствования, а также применения полученных знаний на практике. Сегодня офицерам новой формации предъявляются высокие требования и оказывается большое доверие.

Вместе с тем Председатель Агентства проинформировал выпускников, что для адаптации в работе за каждым из них закреплены наставники из числа наиболее опытных сотрудников, в том числе руководителей.

Ректор Академии Марат Сексембаев в своем выступлении отметил:

«Вы – новое поколение антикоррупционной службы, которому предстоит решать важнейшие задачи. Пусть каждое ваше решение будет продуманным, правовым и этичным. Берегите честь мундира и оставайтесь примером порядочности, выдержки и профессионализма».

Напомним, что из 502 кандидатов, изъявивших желание работать в органах антикоррупционной службы, до вступительного экзамена дошли 121 человек, из которых только 40 набрали наибольшее количество баллов и были зачислены в Академию.

Завершая свое обращение, Председатель Агентства выразил искреннюю благодарность профессорско-преподавательскому составу Академии, пожелал выпускникам успехов и призвав их быть образцом достойного поведения, высокой культуры и офицерской чести.

#Антикор #академия #выпускник

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