Согласно сведениям Национальной образовательной базы данных, количество выпускников школ в 2025 году сос­тавит 216 929 человек, а это почти на 30 тыс. больше, чем в прошлом году. Соответственно, увеличится и число тех, кто будет сдавать или уже проходит Единое национальное тестирование.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О процедурах и этапах ЕНТ в текущем году напомнили в Нацио­нальном центре тестирования. Было отмечено, что, как и ранее, ЕНТ проводят пять раз в году. Три раза (в январе, марте и августе) – для проверки уровня собственных знаний и поступления исключительно на платной основе. Сдать основное ЕНТ (причем дважды) и принять участие в конкурсе грантов с одним из его сертификатов можно лишь с мая по июль. Время регистрации и прохождения этих тестов будет указано на профильном сайте и в социальных сетях.

Выпускники школ 2025 года могут участвовать во всех пяти ЕНТ. Сертификаты тестирований, проводимых в январе, марте и августе, позволяют поступить на платное обучение при условии набора порогового балла. Участие в них стоит 5 640 тенге. А участие в основном ЕНТ, которое пройдет с мая по июль, для выпускников текущего года бесплатно (обе попытки).

Выпускники колледжей, желающие продолжить обучение в вузе на гранте, могут также участвовать в конкурсе при условии сдачи сокращенного ЕНТ в период с мая по июль и получении пороговых баллов. А те из них, кто хочет учиться на платной основе, зачисляются в вуз на основе собеседования.

Принять участие в тестировании могут и иностранные граждане казахской национальности, для них дос­тупны четыре тестирования (кроме январского). Они сдают ЕНТ только по трем предметам: грамотность чтения и два профильных предмета. Пороговый балл не предусмотрен.