Выпускников школ будет на 30 тысяч больше

Статьи
0
Влада Седова

Согласно сведениям Национальной образовательной базы данных, количество выпускников школ в 2025 году сос­тавит 216 929 человек, а это почти на 30 тыс. больше, чем в прошлом году. Соответственно, увеличится и число тех, кто будет сдавать или уже проходит Единое национальное тестирование.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О процедурах и этапах ЕНТ в текущем году напомнили в Нацио­нальном центре тестирования. Было отмечено, что, как и ранее, ЕНТ проводят пять раз в году. Три раза (в январе, марте и августе) – для проверки уровня собственных знаний и поступления исключительно на платной основе. Сдать основное ЕНТ (причем дважды) и принять участие в конкурсе грантов с одним из его сертификатов можно лишь с мая по июль. Время регистрации и прохождения этих тестов будет указано на профильном сайте и в социальных сетях.

Выпускники школ 2025 года могут участвовать во всех пяти ЕНТ. Сертификаты тестирований, проводимых в январе, марте и августе, позволяют поступить на платное обучение при условии набора порогового балла. Участие в них стоит 5 640 тенге. А участие в основном ЕНТ, которое пройдет с мая по июль, для выпускников текущего года бесплатно (обе попытки).

Выпускники колледжей, желающие продолжить обучение в вузе на гранте, могут также участвовать в конкурсе при условии сдачи сокращенного ЕНТ в период с мая по июль и получении пороговых баллов. А те из них, кто хочет учиться на платной основе, зачисляются в вуз на основе собеседования.

Принять участие в тестировании могут и иностранные граждане казахской национальности, для них дос­тупны четыре тестирования (кроме январского). Они сдают ЕНТ только по трем предметам: грамотность чтения и два профильных предмета. Пороговый балл не предусмотрен.

#ЕНТ #школы #выпускники #минобразования

Популярное

Все
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Президент поручил Досаеву навести должный порядок в Алматы
Гимнаст Зейнолла Идрисов одержал победу на турнире в Германии
Более 1,7 тыс. человек стали жертвами землетрясения в Мьянме
Календарь спортивных событий Казахстана и мира с 31 марта по 6 апреля
Нуркожа Кайпанов завоевал золото чемпионата Азии по вольной борьбе
В Казахстане примут новые поправки по ядерной безопасности
В Сети появились фото новой столицы Египта
Похитившего 50 млн тенге казахстанца экстрадировали из России
Баян Алагузова анонсировала необычный конкурс красоты
Одинокого пенсионера жестоко избили подростки в Темиртау
Президента Словении торжественно встретили в Акорде
В Южной Корее полностью потушили лесные пожары
Национальная гвардия – в числе лучших на чемпионате Министра обороны по самбо
Впервые должность «педагога-профориентатора» официально закрепили в Казахстане
Казахстанских предпринимателей приглашают принять участие в конкурсе «Парыз - 2025»
Более 300 млн тенге выманила финпирамида у казахстанцев под видом кооператива
В Алматы определили сильнейших самбистов среди силовиков: первыми стали спортсмены ЦСКА
Дмитрий Попко стал чемпионом крупного теннисного турнира в Мексике
Бесплатные лекарства не выдавали свыше 700 пациентам в ЗКО
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Большая удача, если сохранился медальон
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
На «Хабаре» вновь запустили популярную некогда программу
Олжас Бектенов встретился с главой китайской компании
Прогулочный батискаф потерпел крушение в Египте
Результаты нужны, но переформатирование важнее
В Южной Корее продолжают бушевать лесные пожары
Премьер поручил масштабировать опыт Павлодарской области по развитию ТиПО и поддержке рабочих профессий
Ставка на справедливость и доверие
Платный порноканал с участием школьников обнаружила прокуратура Туркестанской области
Население стран Восточной Европы стремительно сокращается - ООН
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана
МВД обратилось к владельцам мопедов
Актау: Перспективы развития и превращение в крупный туристический центр Казахстана
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Главу Центра судебных экспертиз арестовали по подозрению в хищении 2 млрд тенге
Госсекретарь США потребовал извинений от Зеленского
Переговоры США и Украины провалились
Точкой роста должен стать туризм
Мощный циклон угрожает Австралии
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Спасибо вам за подвиг!

Читайте также

Конструктивное взаимодействие – залог успешного развития ст…
На повестке дня – поддержка инноваций
Тенденции образования будущего
Легпром легок на подъем

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]