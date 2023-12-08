Выпускница стипендии «Болашак» преподает в сельской глубинке

Фото: из личного архива А. Рахман

В нашем обществе сложилось мнение, что выпускники образовательной программы «Болашак», прошедшие подготовку в лучших мировых университетах, - сплошь высокопоставленные чиновники либо крутые бизнесмены, менеджеры транснациональных корпораций. Однако это не так. Среди болашаковцев есть немало врачей, учителей, юристов, экономистов и программистов, работающих не только в городах, но и в сельской глубинке.

Одна из них – Акмарал Рахман, преподаватель английского языка в школе села Жанатурмыс Алматинской области. В 2015 году Акмарал с отличием окончила казахскую школу в Алматы, набрала один из высших баллов в ЕНТ и по государственному гранту поступила в Казахский университет международных отношений и мировых языков.

Девушка на отлично училась по программе бакалавриата, проявила себя активисткой, участвуя в волонтерском движении студентов Алматы. После третьего курса по программе академической мобильности Акмарал побывала в штате Нью-Джерси в США, где прошла летний учебный семестр. Именно эта поездка (к слову, первая зарубежная в жизни юной алматинки) стала стимулом для дальнейшего продолжения учебы в иностранных вузах.

Окончив с красным дипломом КазУМОиМЯ, молодой специалист подала заявку на получение международной образовательной стипендии «Болашак», пройдя отбор, поступила в магистратуру в University College London в Великобритании.

– «Болашак» - уникальная программа, дающая шанс тысячам казахстанцев получить знания в самых престижных университетах мира, – говорит Акмарал Еркебуланкызы. – Однокурсники из других стран завидовали нам, узнав о том, какие возможности предоставляет наше государство молодежи. За год учебы в Англии я сполна почувствовала на себе опеку Родины. Все проблемы, начиная с авиаперелета и оформления визы, заканчивая проживанием и питанием, снялись с моих плеч. О чем еще можно мечтать? В этом плане болашаковская стипендия не имеет аналогов в мире.

Находясь в Лондоне, Акмарал все свое время посвятила учебе. Обучение проходило по универсальной специальности Education, охватывающей школьную, вузовскую и поствузовскую системы образования. Согласно международному рейтингуQS, University College London, основанный еще в 1826 году, входит в десятку лучших университетов мира.

Получив образование мирового стандарта, наша землячка вернулась на Родину, хотя была возможность трудоустроиться на чужбине и зарабатывать намного больше, чем здесь.

– Стать педагогом я мечтала с детства, – продолжает моя собеседница. – Выросла в многодетной семье, дома частенько помогала готовить домашние задания младшим братьям и сестрам. Вернувшись в Казахстан, решила поделиться багажом знаний со своими соотечественниками, учащимися школ. Как бы пафосно ни звучало, мной двигало чувство патриотизма, гражданского долга перед страной, в которой родилась и выросла. Именно поэтому я пошла не в бизнес или на госслужбу, а в сферу образования.

Вот уже два года Акмарал Рахман ведет уроки английского языка в сельской школе. В Жанатурмыс ее направили по госпрограмме привлечения лучших педагогов страны в регионы. Она преподаватель высшей категории, имеет ряд сертификатов и наград, успела поработать и заведующей учебной частью в школе Каскелена.

Квалифицированный специалист применяет в работе современные методики обучения, в том числе игровые формы, благодаря которым ребята из села Жанатурмыс быстро и легко овладевают знаниями. В частности, хороший эффект дает коммуникативная технология, так называемое погружение в языковую среду. На занятиях Акмарал Еркебуланкызы предстает как носитель английского, не применяя для объяснений казахский и русский языки.

– Нам нужно внедрять международный опыт дистанционного образования, – убеждена педагог. – Пандемия показала, что в Казахстане сильно хромает именно этот формат. Было множество проблем с охватом сел и даже городов Интернетом и сотовой связью. Кроме того, не хватает учебных платформ и программ. По прогнозам ведущих мировых экспертов, в недалеком будущем более 50% вузов перейдут именно на онлайн-обучение.

По мнению Акмарал, другим очень важным направлением отечественной системы образования является улучшение качества преподавания в сельских школах. К сожалению, жители сел в сравнении с горожанами имеют меньше доступа к передовым образовательным технологиям. Одна из причин - дефицит профессиональных кадров, а также нехватка методологического и материально-технического оснащения местных учебных заведений. Именно этот пробел хочет восполнить героиня нашего материала, передавая сельским ребятам свой опыт и знания, мотивируя их к поступлению в лучшие вузы республики и зарубежья.

Как считает Акмарал, в сельской местности немало талантливых молодых людей. Необходимо раскрыть их потенциал, они вырастут прекрасными профессионалами, внесут достойный вклад в развитие родного государства.