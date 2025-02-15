Выражена признательность тренерам

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Роза Рахметуллина

Мастер-класс международных тренеров для казахстанских боччистов посетил спикер Сената Парламента, глава Казахстанской федерации бочча Маулен Ашимбаев.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

В эти дни в Астане проходят учебно-тренировочные сборы казахстанских боччистов. Практическими навыками и секретами мастерства в ходе семинара-тренинга с казах­станскими параспортсменами и тренерским составом делятся знаменитые международные тренеры из Южной Кореи и Таиланда.

Участие в практическом семинаре-тренинге по бочча приняли 16 спортсменов и тренеров, а также руководители девяти региональных федераций. Цель мероприятия – выработать единую стратегию развития данного вида спорта в регионах и содействовать максимальному раскрытию потенциала спорт­сменов.

Не менее важен и практический аспект. Приглашенные на тренинг тренеры широко известны в мире и имеют за плечами многолетний опыт подготовки боччистов и паралимпийских чемпионов. К примеру, по методике южнокорейского эксперта Чоль Хен Квона тренируются боччисты по всему миру, а гость из Таиланда Котсила Самрит является главным тренером нацио­нальной сборной этой страны по данному виду спорта.

Маулен Ашимбаев выразил признательность иностранным тренерам за их работу с казахстанскими боччистами и пожелал спортсменам побед. Он отметил, что с каждым годом растет количество желающих заниматься бочча равно как и качество подготовки казахстанских спортсменов. Мастер-классы от тренеров такого уровня – уникальная возможность изучить техники, отработать оригинальную методику и узнать больше об особенностях бочча.

#Маулен Ашимбаев #бочча #мастер-класс

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