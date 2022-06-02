"Вырвал пакет с 3 млн тенге": момент ограбления девушки попал на видео в Нур-Султане

Полицейские Нур-Султана задержали грабителя, который вырвал у 21-летней девушки пакет с деньгами в сумме 2 800 000 тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Девушка сразу же сообщила в полицию. По словам потерпевшей, она в дневное время направлялась с деньгами по улице Мамбетова в сторону банка, чтобы положить деньги на счет. В это время неизвестный мужчина, следовавший за ней, неожиданно вырвал из ее рук пакет и бросился бежать.

На установление и задержание грабителя был ориентирован личный состав. Сотрудники столичной полиции составили ориентировку с описанием примет подозреваемого.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления полиции района "Сарыарка" ДП Нур-Султана 26-летний грабитель был задержан по улице Майлина.

Как установлено, подозреваемый ранее в течение месяца проходил стажировку в компании в сфере торговли, где и работает сама потерпевшая.

До момента совершения грабежа злоумышленник заблаговременно отслеживал маршрут и время передвижения девушки в целях хищения денег.

В ходе дачи признательных показаний задержанный рассказал, что большую часть денег он потратил на свои нужды.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Грабеж". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы, добавили в полиции.

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