Свежий выпуск Высокая оценка ОБСЕ Анастасия ШВАРЦ

В своем отчете она отметила успехи Казахстана в процессе построения полиэтнического и многоконфессионального государства, основанного на принципах соблюдения прав и развития национальных меньшинств, поддержки этнического, религиозного и культурного многообразия. А. Торс сообщила о своем участии в юбилейной сессии Ассамблеи народа Казахстана и подчеркнула уникальность института АНК и ее особую роль в вопросах сохранения межэтнической стабильности. Верховный комиссар отметила новаторский подход стратегической программы План нации «100 шагов», где большая роль в решении вопросов в области идентичности и единства отводится АНК, а также инклюзивность Плана нации в отношении межэтнического и межрелигиозного согласия, толерантности и продвижения человеческих ценностей.

А. Торс также приветствовала проводимые в Казахстане реформы в области образования, отметив, что Правительство РК оказывает поддержку школам, реализующим программу трехъязычия и осуществляющим обучение на языке национальных меньшинств.



