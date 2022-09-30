Одним из главных решений Президента Касым-Жомарта Токаева стало объявление о проведении досрочных президентских выборов осенью текущего года. Подобное открытие осеннего политического сезона вновь приковывает внимание казахстанцев к процессам политической транс­формации в стране.

Для понимания значения предстоя­щего всенародного голосования важно выделить ряд следующих моментов.

Во-первых, обнародование решения о проведении внеочередных выборов напрямую связано со стремлением действующего руководства проводить политические преобразования в режиме транспарентности.

В совокупности с выдвинутым предложением провести выборы в Мажилис и маслихаты в первой половине 2023 года формируется четкая картина сроков и последовательности нового электорального цикла.

Во-вторых, проведение выборов должно устранить спекуляции относительно легитимности полномочий руководства страны. Январские события показали, что протесты сопровождались недовольством части правящей элиты, которая стремилась воспользоваться ситуаций в собственных целях.

Хотя внутриполитическую ситуацию удалось стабилизировать, важно минимизировать риски нового обост­рения. Проведение выборов лишит неконструктивно настроенные силы возможности двояко интерпретировать их результаты.

Очевидно, что фаворитом предстоящего голосования станет дейст­вующий Глава государства. Как показали итоги проведенного 5 июня 2022 года рес­публиканского референдума, Касым-Жомарт Токаев может рассчитывать на высокий кредит доверия среди населения.

Ряд политических партий, а именно партия «Amanat» и НПК, уже заявили о поддержке кандидатуры Касым-Жомарта Токаева. Другим политическим объединениям в скором времени также предстоит определить свою позицию относительно кандидатуры на пост главы государства.

Не исключен вариант появления в президентской гонке бывшего соперника действующего Президента по выборам 2019 года Амиржана Косанова. Политик уже заявил, что готов поддержать кандидата, который выступит в качестве оппонента власти, а в случае необходимости – повторно баллотироваться на пост президента.

Понятно, что даже при высоком уровне народной поддержки сущест­вуют риски исхода голосования не в пользу лидирующего кандидата. Однако действующий Президент сознательно идет на подобный шаг, так как сохранение внутриполитической стабильности является ключевым национальным приоритетом.

Инициатива сокращения мандата президента и установление одного срока продолжительнос­тью на 7 лет также укладывается в логику сохранения устойчивости внутриполитического поля.

С учетом высокой турбулент­ности политических процессов семилетнего срока должно оказаться достаточно, чтобы гарантированно осуществить запланированную программу реформ.

Более важное значение имеет посыл о невозможности по­следую­щего переизбрания. Для успешной политической модернизации в Казахстане важно обеспечить децентрализацию и демонополизацию власти. Предложенная норма должна гарантировать сменяемость политического руководства.

С начала текущего года страна вступила в крайне сложный, а во многих отношениях и вовсе переломный этап своего развития. Внутриполитическая обстановка в Казахстане требует ускорения курса на реформирование. В то время как из-за рос­та давления внешнеполитического фактора усиливается потребность в антикризисном реагировании.

От того, насколько успешно руководство страны сможет сочетать оба вектора, будет зависеть социально-экономическое самочувствие граждан. После проведения выборов у избранного президента появится возможность в полной мере сосредоточиться на решении задач по повышению экономического благополучия казахстанцев.