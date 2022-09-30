Свежий выпуск Высокий кредит доверия 30 сентября 2022 г. 1:02 Лидия Пархомчик, эксперт ИМЭП Одним из главных решений Президента Касым-Жомарта Токаева стало объявление о проведении досрочных президентских выборов осенью текущего года. Подобное открытие осеннего политического сезона вновь приковывает внимание казахстанцев к процессам политической трансформации в стране. Для понимания значения предстоящего всенародного голосования важно выделить ряд следующих моментов. Во-первых, обнародование решения о проведении внеочередных выборов напрямую связано со стремлением действующего руководства проводить политические преобразования в режиме транспарентности. В совокупности с выдвинутым предложением провести выборы в Мажилис и маслихаты в первой половине 2023 года формируется четкая картина сроков и последовательности нового электорального цикла. Во-вторых, проведение выборов должно устранить спекуляции относительно легитимности полномочий руководства страны. Январские события показали, что протесты сопровождались недовольством части правящей элиты, которая стремилась воспользоваться ситуаций в собственных целях. Хотя внутриполитическую ситуацию удалось стабилизировать, важно минимизировать риски нового обострения. Проведение выборов лишит неконструктивно настроенные силы возможности двояко интерпретировать их результаты. Очевидно, что фаворитом предстоящего голосования станет действующий Глава государства. Как показали итоги проведенного 5 июня 2022 года республиканского референдума, Касым-Жомарт Токаев может рассчитывать на высокий кредит доверия среди населения. Ряд политических партий, а именно партия «Amanat» и НПК, уже заявили о поддержке кандидатуры Касым-Жомарта Токаева. Другим политическим объединениям в скором времени также предстоит определить свою позицию относительно кандидатуры на пост главы государства. Не исключен вариант появления в президентской гонке бывшего соперника действующего Президента по выборам 2019 года Амиржана Косанова. Политик уже заявил, что готов поддержать кандидата, который выступит в качестве оппонента власти, а в случае необходимости – повторно баллотироваться на пост президента. Понятно, что даже при высоком уровне народной поддержки существуют риски исхода голосования не в пользу лидирующего кандидата. Однако действующий Президент сознательно идет на подобный шаг, так как сохранение внутриполитической стабильности является ключевым национальным приоритетом. Инициатива сокращения мандата президента и установление одного срока продолжительностью на 7 лет также укладывается в логику сохранения устойчивости внутриполитического поля. С учетом высокой турбулентности политических процессов семилетнего срока должно оказаться достаточно, чтобы гарантированно осуществить запланированную программу реформ. Более важное значение имеет посыл о невозможности последующего переизбрания. Для успешной политической модернизации в Казахстане важно обеспечить децентрализацию и демонополизацию власти. Предложенная норма должна гарантировать сменяемость политического руководства. С начала текущего года страна вступила в крайне сложный, а во многих отношениях и вовсе переломный этап своего развития. Внутриполитическая обстановка в Казахстане требует ускорения курса на реформирование. В то время как из-за роста давления внешнеполитического фактора усиливается потребность в антикризисном реагировании. От того, насколько успешно руководство страны сможет сочетать оба вектора, будет зависеть социально-экономическое самочувствие граждан. После проведения выборов у избранного президента появится возможность в полной мере сосредоточиться на решении задач по повышению экономического благополучия казахстанцев.