Высоко летят, далеко глядят

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Дина Боранбаева

Древнее искусство охоты с ловчими птицами продемонстрировали участники национальных игр «Ұлы дала дүбірі: саятшылар сайысы», прошедших в городе Текели.

фото предоставлено акиматом г. Текели

В горной местности собрались профессиональные беркутчи, заводчики тазы и просто любители зрелищной национальной охоты со всех окрестностей моногорода. Белоснежное раздолье, ясная солнечная погода, боевой настрой хищных пернатых и статных тазы позволили ощутить настоящий адреналин от азартных и напряженных схваток. Наряду с погоней за привязанной к лошади тушей зверя шесть обученных беркутов ловили живых зайцев и лисицу, которая, к слову, до последнего убегала и скрывалась от крылатых врагов. Также в числе заданий был и традиционный зов на руку, когда птица должна издалека узнать и прилететь к своему хозяину.

Как подчеркивают организаторы в лице акимата Текели, соревнования проводятся в поддержку V Всемирных игр кочевников, которые пройдут нынешней осенью в Астане и внесут весомый вклад в популяризацию национальных видов спорта и здорового образа жизни, укрепление культурных связей между братскими народами. В ходе таких встреч повышается мастерство местных кусбеги, и у этого искусства охоты появляется все больше поклонников и последователей, отметил президент областной федерации по национальным видам спорта «Жетiсу саятшылары» Буркитбай Файзолла. И в самом деле, среди участников соревнований как опытные беркутчи, посвятившие обучению птиц десятки лет, так и совсем молодые люди, которые с огромным рвением только начинают постигать традиции исконной казахской охоты. В их числе Иван Лавров, первый беркут у которого появился год назад.

– Мы уже принимали участие в областных, республиканских и международных соревнованиях, – делится текелиец. – Мне очень нравится тренировать беркута, охота с ним – это особый мир! Любовь к национальной охоте привил мой друг, вся семья которого увлекается ловчими птицами. Теперь и я хочу постичь секреты мастерства и связать будущее с орнитологией.

По итогам зрелищных соревнований первое место присудили Азену Шаймарданулы с птицей по кличке Ерке. А среди 14 казахских борзых лучшим признан тазы по кличке Ушар, принадлежащий заводчику Кадырхану Адильбекову.

#соревнования #Текели #охота #игры #беркутчи

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