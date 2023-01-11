Высокое напряжение жизни

Благодаря настойчивости, выдерж­ке и дисциплине сегодня он – один из уважаемых сотрудников энергетической компании региона, а также победитель многих республиканских легкоатлетических марафонов.

Еще в школе Сембек Калиев начал упорно заниматься спортом и показывать высокие результаты. А жил и учился он в селе Покатиловке Саркандского района. Именно там стал заниматься бегом, встал на лыжи, добился побед во многих районных соревнованиях.

После службы в армии, когда пришло время определяться с будущей специальностью, поступил в Талды-Курганский индустриально-педагогический техникум. После его успешного окончания вернулся домой и устроился работать электриком-монтером в местном РЭС.

– Я счастливый человек. Вместе со своей второй половиной – Турлыхан Кариповой – вырастили четверых детей, сейчас воспитываем внуков. Любимой работе предан вот уже более 35 лет, – рассказывает Сембек Калиев.

За эти годы он познал секреты профессии, прошел путь от простого электрика до старшего диспетчера Талдыкорганского РЭС.

Самыми сложными ветеран называет девяностые годы прошлого века – время распада, почти разрухи. Трудно было выживать в период дефицита элект­роэнергии, когда свет в городские микрорайоны подавали строго по графику. Но и в эти дни у него никогда не возникало мысли оставить любимую работу, уехать, как многие, в крупные города и поискать лучшей доли.

– Если у человека есть руки, профессия, он себя прокормит даже в самой безнадежной ситуации, – считает ветеран. – Вот и электрик всегда имеет возможность для подработки. Тем более, когда семья, маленькие дети...

Поэтому Сембек никогда не думал ни профессию менять, ни родной город. Работал, как все, и верил, что трудное время обязательно пройдет, и все будет не только как прежде, но и лучше. И эта вера помогала жить и трудиться.

Он помнит, как месяцами не платили зарплату, поэтому после основной работы приходилось браться за выполнение небольших заказов. Кому-то надо было починить розетку, кому-то – провести провод.

– В нашем деле самое главное – вовремя отреагировать на отключение, найти повреждение сети и привести ее в порядок. Конечно, бывают и трудные случаи, – говорит ветеран.

Особенно сложно в зимнее время в горной местности, когда до места аварии приходится добираться на лыжах, пешком, в метель, нагруженным необходимыми инструментами. И все это для того, чтобы люди не сидели без света и тепла.

– Оглядываясь назад, поражаюсь, как быстро идут годы, – признается мой собеседник. – Вот я уже сам наставник молодых. Учу их, как когда-то учили меня: спрашивать, если не знаешь, если сомневаешься. Элект­ричество – очень опасная вещь, и права на ошибку здесь нет и быть не может. Но, к сожалению, ошибки все еще случаются и порой очень дорого стоят, навсегда оставляя рубцы на сердце…

Сембек Калиев – счастливый отец. Его дело сегодня продолжают сыновья Маулен и Даурен. Оба молодых человека получили высшее образование и трудятся в одной компании с отцом, радуя его своими успехами. Хорошие надежды подает молодая поросль и учеников: это Талап Нусипов, Юрий Мених, Олег Кенжебеков.

Уровень развития энергетической отрасли сегодня требует грамотных и знающих специалистов. Современное оборудование, техническая оснащенность находятся на высоком уровне. Сравнивая прежнее и нынешнее развитие отрасли, ветеран приводит один простой пример: «Если раньше мы разжигали огонь спичкой, то сейчас надо просто нажать на кнопку. Так и с энергетикой, которая требует знаний и трудолюбия. Тот, кто может и хочет учиться, будет востребованным специалистом. Молодежи, решившей связать свою жизнь с энергетической отраслью, желаю терпения и выдержки. Как и в любой работе, надо набираться опыта, уметь показать себя – тогда, и только тогда к тебе придут успех, уважение и признание».

У Сембека Калиева много планов. Среди них важное место занимает спорт, точнее, марафонский бег. С десяти лет он занимается легкой атлетикой, был участником многих республиканских соревнований в самых разных городах страны.

Только в минувшем году Сембек Калиев участвовал в одиннадцати марафонских забегах. Чтобы поддерживать себя в форме, ветеран энергетики ежедневно пробегает как минимум три километра. Марафон стал частью его жизни, где спортсмен не только достиг высоких побед, но и сам стал тренером для других.

Сембек Калиев с гордостью рассказывает о своем подопечном, начавшем бегать в 60 лет. Сейчас тот пробегает дистанцию в 42 км за четыре часа. Среди учеников Калиева есть и люди, скидывающие вес. Так, один из них, весивший ранее до центнера, достиг веса в 72 кило.

Конечно, все эти достижения не могут не радовать как тренера, так и его воспитанников. Успехи окрыляют и дают надежду. А впереди у ветерана отрасли и спорта – соревнования в Польше и Британии. Он мечтает стать чемпионом-марафонцем.