Выведена лошадь новой породы Свежий выпуск 14 августа 2024 г. 3:45 17 Флора Левина собственный корреспондент по области Абай В области Абай вывели новую породу лошадей. фото из архива "КП" В селе Жетіжар Бескарагайского района представлен новый заводской тип казахской мугалжарской породы под названием «Ертіс». История ее создания началась еще в 1968 году, когда стартовала программа гибридизации казахских лошадей. С тех пор несколько поколений ученых-селекционеров посвятили свои усилия развитию и совершенствованию породы. Их труды увенчались успехом. Стоит отметить, что это уже второй случай, когда на территории Бескарагайского района области Абай проведен успешный отбор нового типа лошадей. В прошлом году в крестьянском хозяйстве «Мукинов» был выведен новый вид породы лошадей «Бескарагай». #лошади #порода #Жетіжар #Ертіс