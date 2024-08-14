Выведена лошадь новой породы

В селе Жетіжар Бескарагайского района представлен новый заводской тип казахской мугалжарской породы под названием «Ертіс». История ее создания началась еще в 1968 году, когда стартовала программа гибридизации казахских лошадей.

С тех пор несколько поколений ученых-селекционеров посвятили свои усилия развитию и совершенствованию породы. Их труды увенчались успехом.

Стоит отметить, что это уже второй случай, когда на территории Бескарагайского района области Абай проведен успешный отбор нового типа лошадей. В прошлом году в крестьянском хозяйстве «Мукинов» был выведен новый вид породы лошадей «Бескарагай».