Вывезли 24 кг золота: участника транснациональной организованной группы экстрадировали в Казахстан

В совершении преступления подозревается гражданин Турции, который скрывался на территории Азербайджана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, сотрудники Генпрокуратуры, МВД при содействии МИДа из Азербайджана экстрадировали гражданина Турции для привлечения к уголовной ответственности за участие в деятельности транснациональной организованной группы.

Он подозревается в том, что в период с июля по август 2020 года в составе организованной группы принимал участие в контрабандном вывозе из Казахстана более 24 килограммов золота.

В результате указанной деятельности государству причинен ущерб на сумму свыше 633 миллионов тенге.

После совершения преступления участники скрылись от следствия и объявлены в международный розыск.

В июле 2023 года подозреваемый был задержан в Баку.

— В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества, — прокомментировали в надзорном органе.

В прокуратуре отметили, что в июне 2022 года судом Астаны 14 граждан, причастных к деятельности данной транснациональной организованной группы, осуждены к различным видам наказаний и в пользу государства взыскано около 5 миллиардов тенге.