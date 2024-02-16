Вывезли 24 кг золота: участника транснациональной организованной группы экстрадировали в Казахстан

В совершении преступления подозревается гражданин Турции, который скрывался на территории Азербайджана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру
Как уточняется, сотрудники Генпрокуратуры, МВД при содействии МИДа из Азербайджана экстрадировали гражданина Турции для привлечения к уголовной ответственности за участие в деятельности транснациональной организованной группы.
Он подозревается в том, что в период с июля по август 2020 года в составе организованной группы принимал участие в контрабандном вывозе из Казахстана более 24 килограммов золота.
В результате указанной деятельности государству причинен ущерб на сумму свыше 633 миллионов тенге.
После совершения преступления участники скрылись от следствия и объявлены в международный розыск.
В июле 2023 года подозреваемый был задержан в Баку.
— В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества, — прокомментировали в надзорном органе.
В прокуратуре отметили, что в июне 2022 года судом Астаны 14 граждан, причастных к деятельности данной транснациональной организованной группы, осуждены к различным видам наказаний и в пользу государства взыскано около 5 миллиардов тенге.