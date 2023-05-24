Выйти из темноты Статьи 24 мая 2023 г. 3:30 0 Михаил Тё, Жамбылская область Привлечь как можно больше людей с ограниченными возможностями в удивительный мир книг задались целью сотрудники региональной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан. фото автора Хранители знаний стараются заинтересовать не только новыми специальными изданиями, но и необычными проектами все категории граждан с инвалидностью. Но особый акцент делается на детей. Библиотекари считают, что чем больше дети с ограниченными возможностями будут проводить время со здоровыми ребятами, тем быстрее смогут адаптироваться к обществу. В свою очередь обычные подростки, к сожалению, в последние годы все меньше читают, так что для них знакомство с литературными новинками также полезно, считают специалисты. – Роль книг в жизни человека трудно переоценить, ведь они являются не только средством развлечения, но и источником знаний, – отмечает директор специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан Жанна Алшинбаева. – Наше время – эпоха великих достижений науки и техники. Но из всех чудес, созданных людьми, наиболее великим, как сказал Максим Горький, является книга. В ней заключен огромный духовный мир человечества. Жаль, что в последнее время подрастающее поколение недооценивает литературу, и вместо чтения дети все больше предпочитают проводить время за играми в компьютерах и смартфонах. Одним из мероприятий, где были задействованы дети с ограниченными возможностями и не только, стал «Библиотечный бульвар», прошедший под девизом «Мы превратим мир в большую библиотеку». Юным жамбылцам предложили несколько тематических зон, каждая из которых отличалась своим содержанием. К примеру, на 3D-выставке можно было увидеть увеличенные макеты известных книг отечественных авторов Султанмахмута Торайгырова «Қамар-сұлу», Магжана Жумабаева «Мен жастарға сенемін», Машхура Жусипа «5 қымбат» и Шерхана Муртазы «Бір кем дуние», а также услышать их отрывки из уст «оживших» литературных героев. На главной площадке гости насладились флешмобом, песнями, танцами и театрализованной постановкой с участием персонажей различных детских литературных произведений. На других локациях можно было поучаствовать в интеллектуальных играх и викторинах, в психологическом тренинге и поэтическом баттле, ознакомиться с декоративно-прикладным искусством казахского народа, поиграть в шахматы, шашки и тоғызқұмалақ, порисовать... – Наши читатели ввиду своих физических ограничений видят мир совсем иначе – в основном сквозь призму осязания. И мы стараемся им помочь в этом – дать больше информации, поделиться знаниями через тактильные макеты, портреты, игрушки и книги, – рассказала заведующая отделом областной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан Гульнара Сейтбаева. – Последние создаются нашими сотрудниками из кожи, фетра, войлока, велюра, бархата и специальной бумаги по проекту «Особенные книги – особенным детям» и разделяются по трем возрастным группам. Тематика изданий самая разная – от природы до истории родного края. На сегодняшний день библиотеку регулярно посещают около двух тысяч человек. Среди них – учащиеся близлежащих средних школ, областной специализированной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей «Болашақ», студенты Таразского регионального университета и медицинского колледжа, подопечные домов престарелых и инвалидов. Тут стараются удовлетворить запросы каждого. Ежегодно создаются новые тактильные книги по разным направлениям. – Вот уже 15 лет я работаю над специальными книгами. Одни посвящены, к примеру, посланиям Президента, на казахском и русском языках, в других собраны произведения местных поэтов и писателей, материалы по истории страны и краеведению. Недавно мы завершили перевод четырехтомника «Путь Абая» Мухтара Ауэзова. Из одной обычной книги выходит до пяти-восьми томов шрифтом Брайля. В настоящее время работаем над сборником – переводим неопубликованные рассказы, пьесы и письма Шерхана Муртазы, долгое время хранившиеся в домашнем архиве писателя, – рассказал сотрудник областной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан, инвалид по зрению первой группы Ербол Бегимов. По его словам, работа библиотеки не ограничивается только выпуском и продвижением книг. Здесь реализуется целый ряд проектов, в рамках которых сотрудники помогают адаптироваться людям, недавно потерявшим зрение. Для этого они проводят психологические беседы, учат азбуке Брайля, делятся жизненным опытом, обучая на практике элементарным вещам, которые наработаны годами. Постепенно слушатели переходят на компьютерное обучение, проводимое при помощи специальных программ. С этой целью в учреждении открыты кружки «Брайль-лист» и «Незрячий компьютер». Кроме того, периодически организуются конкурсы по знанию шрифта Брайля среди молодежи. Прикоснуться к истории Еще одним поводом для радости инвалидов по зрению стало открытие специального уголка в областном историко-краеведческом музее, посвященного артефактам, найденным на территории региона, а также тематическим книгам об исторических памятниках. Примечательно, что для незрячих и слабовидящих людей этот уголок доступен в любое время. И у него есть отличительная особенность. Обычно в музее все артефакты стоят за стеклом, а рядом висит табличка с надписью «Не трогать руками», эти же экспонаты люди с ограниченными возможностями могут потрогать, чтобы понять размеры предметов, ощутить их массу и форму. Кроме того, на приложенных карточках есть название и краткое описание находки шрифтом Брайля. Более подробная информация о них дана в аудиофайлах, которые можно прослушать при помощи смартфона, отсканировав QR-код. – Такого рода тифло-музей является «первой ласточкой» в республике, и для нас это большое достижение, – отметила заместитель руководителя областного управления культуры, архивов и документации Сара Мадиева. – Подготовкой к реализации идеи сотрудники библиотеки совместно с работниками музея занимались на протяжении года. Им приходилось учитывать всю специфику этой категории граждан, поэтому работа проделана огромная. Помимо экспонатов, здесь представлены тактильные книги, которые помогут слабовидящим и незрячим понять, что представляла собой архитектура средневекового Тараза. На мой взгляд, это один из шагов на пути к исполнению требований мировых стандартов, где во главу угла ставится доступность информации для лиц с ограниченными возможностями. На сегодняшний день уголок включает 30 экспонатов, в будущем число артефактов планируется увеличить. Всего в настоящее время библиотекари реализуют 13 проектов, связанных с инклюзивным образованием. К примеру, «Тифло-столовая» помогает недавно потерявшим зрение научиться простым действиям на кухне: резать хлеб, зажигать газовую плиту, понимать по звуку, что чайник закипел или растительное масло прокалилось, и даже готовить некоторые блюда. «Тифло-кино» позволяет незрячим и слабовидящим смотреть фильмы. Во время сеанса работники библиотеки комментируют происходящее на экране, чтобы можно было представить костюмы персонажей. – Также есть «Кеңес-times», «Тифло-экскурсия» и другие проекты. Все они ведутся параллельно с нашей основной деятельностью с прошлого года. При помощи них мы создаем благоприятные условия для безболезненного выхода людей с особыми потребностями в социум. Мы поняли, что одними книгами не обойтись. Они дают теоретические знания, на практике же ничего не меняется. Люди читают их, но по-прежнему боятся выходить из дома. Наша задача – помочь им сделать первый шаг. Пред. 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