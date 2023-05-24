Выйти из темноты

Хранители знаний стараются заинтересовать не только новыми специальными изданиями, но и необычными проектами все категории граждан с инвалидностью. Но особый акцент делается на детей.

Библиотекари считают, что чем больше дети с ограниченными возможностями будут проводить время со здоровыми ребятами, тем быстрее смогут адаптироваться к обществу. В свою очередь обычные подростки, к сожалению, в последние годы все меньше читают, так что для них знакомство с литературными новинками также полезно, считают специалисты.

– Роль книг в жизни человека трудно переоценить, ведь они являются не только средством развлечения, но и источником знаний, – отмечает директор специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан Жанна Алшинбаева. – Наше время – эпоха великих достижений науки и техники. Но из всех чудес, созданных людьми, наиболее великим, как сказал Максим Горький, является книга. В ней заключен огромный духовный мир человечества. Жаль, что в последнее время подрастающее поколение недооценивает литературу, и вместо чтения дети все больше предпочитают проводить время за играми в компьютерах и смартфонах.

Одним из мероприятий, где были задействованы дети с ограниченными возможностями и не только, стал «Библиотечный бульвар», прошедший под девизом «Мы превратим мир в большую библиотеку». Юным жамбылцам предложили несколько тематических зон, каж­дая из которых отличалась своим содержанием. К примеру, на 3D-выставке можно было увидеть увеличенные макеты известных книг отечественных авторов Султанмахмута Торайгырова «Қамар-сұлу», Магжана Жумабаева «Мен жастарға сенемін», Машхура Жусипа «5 қымбат» и Шерхана Муртазы «Бір кем дуние», а также услышать их отрывки из уст «оживших» литературных героев.

На главной площадке гости насладились флешмобом, песнями, танцами и театрализованной постановкой с участием персонажей различных детских литературных произведений. На других локациях можно было поучаствовать в интеллектуальных играх и викторинах, в психологическом тренинге и поэтическом баттле, ознакомиться с декоративно-прикладным искусством казахского народа, поиграть в шахматы, шашки и тоғызқұмалақ, порисовать...

– Наши читатели ввиду своих физических ограничений видят мир совсем иначе – в основном сквозь призму осязания. И мы стараемся им помочь в этом – дать больше информации, поделиться знаниями через тактильные макеты, портреты, игрушки и книги, – рассказала заведующая отделом областной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан Гульнара Сейтбаева. – Последние создаются нашими сотрудниками из кожи, фетра, войлока, велюра, бархата и специальной бумаги по проекту «Особенные книги – особенным детям» и разделяются по трем возрастным группам. Тематика изданий самая разная – от природы до истории родного края.

На сегодняшний день библиотеку регулярно посещают около двух тысяч человек. Среди них – учащие­ся близлежащих средних школ, областной специализированной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей «Болашақ», студенты Таразского регионального университета и медицинского колледжа, подопечные домов престарелых и инвалидов. Тут стараются удовлетворить запросы каждого. Ежегодно создаются новые тактильные книги по разным направлениям.

– Вот уже 15 лет я работаю над специальными книгами. Одни посвящены, к примеру, посланиям Президента, на казахском и русском языках, в других собраны произведения местных поэтов и писателей, материалы по истории страны и краеведению. Недавно мы завершили перевод четырехтомника «Путь Абая» Мухтара Ауэзова. Из одной обычной книги выходит до пяти-восьми томов шрифтом Брайля. В настоящее время работаем над сборником – переводим не­опубликованные рассказы, пьесы и письма Шерхана Муртазы, долгое время хранившиеся в домашнем архиве писателя, – рассказал сотрудник областной библиотеки для незрячих и слабовидящих граж­дан, инвалид по зрению первой группы Ербол Бегимов.

По его словам, работа библиотеки не ограничивается только выпус­ком и продвижением книг. Здесь реализуется целый ряд проектов, в рамках которых сотрудники помогают адаптироваться людям, недавно потерявшим зрение. Для этого они проводят психологи­ческие беседы, учат азбуке Брайля, делятся жизненным опытом, обучая на практике элементарным вещам, которые наработаны годами.

Постепенно слушатели переходят на компьютерное обучение, проводимое при помощи специальных программ. С этой целью в учреждении открыты кружки «Брайль-лист» и «Незрячий компьютер». Кроме того, периодически организуются конкурсы по знанию шрифта Брайля среди молодежи.

Прикоснуться к истории

Еще одним поводом для радости инвалидов по зрению стало открытие специального уголка в областном историко-краеведческом музее, посвященного артефактам, найденным на территории региона, а также тематическим книгам об исторических памятниках.

Примечательно, что для незрячих и слабовидящих людей этот уголок доступен в любое время. И у него есть отличительная особенность. Обычно в музее все артефакты стоят за стеклом, а рядом висит табличка с надписью «Не трогать руками», эти же экспонаты люди с ограниченными возможностями могут потрогать, чтобы понять размеры предметов, ощутить их массу и форму.

Кроме того, на приложенных карточках есть название и краткое описание находки шрифтом Брайля. Более подробная информация о них дана в аудиофайлах, которые можно прослушать при помощи смартфона, отсканировав QR-код.

– Такого рода тифло-музей является «первой ласточкой» в рес­публике, и для нас это большое достижение, – отметила заместитель руководителя областного управления культуры, архивов и документации Сара Мадиева. – Подготовкой к реализации идеи сотрудники библиотеки совместно с работниками музея занимались на протяжении года. Им приходилось учитывать всю специфику этой категории граждан, поэтому работа проделана огромная. Помимо экспонатов, здесь представлены тактильные книги, которые помогут слабовидящим и незрячим понять, что представляла собой архитектура средневекового Тараза. На мой взгляд, это один из шагов на пути к исполнению требований мировых стандартов, где во главу угла ставится доступность информации для лиц с ограниченными возможностями. На сегодняшний день уголок включает 30 экспонатов, в будущем число артефактов планируется увеличить.

Всего в настоящее время библио­текари реализуют 13 проектов, связанных с инклюзивным образованием. К примеру, «Тифло-столовая» помогает недавно потерявшим зрение научиться простым действиям на кухне: резать хлеб, зажигать газовую плиту, понимать по звуку, что чайник закипел или растительное масло прокалилось, и даже готовить некоторые блюда.

«Тифло-кино» позволяет незрячим и слабовидящим смотреть фильмы. Во время сеанса работники библиотеки комментируют происходящее на экране, чтобы можно было представить костюмы персонажей.

– Также есть «Кеңес-times», «Тифло-экскурсия» и другие проекты. Все они ведутся параллельно с нашей основной деятельностью с прошлого года. При помощи них мы создаем благоприятные условия для безболезненного выхода людей с особыми потребностями в социум. Мы поняли, что одними книгами не обойтись. Они дают тео­ретические знания, на практике же ничего не меняется. Люди читают их, но по-прежнему боятся выходить из дома. Наша задача – помочь им сделать первый шаг.