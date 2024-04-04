Взаимный обмен электронными дозволами начнут Казахстан и Узбекистан

Проект по выдаче электронных бланков разрешений на грузоперевозки между странами в пилотном режиме стартует с 15 апреля, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтранспорта РК

Директор департамента цифровизации и госуслуг Минтранспорта РК остановился на внедряемом проекте по взаимному переходу на электронные разрешительные бланки с Узбекистаном в автомобильных грузовых перевозках.

«Нами уже подписан меморандум о сотрудничестве, и с 15 апреля текущего года планируется начать взаимный электронный обмен и выдачу электронных бланков разрешений в пилотном режиме», - сообщил представитель Минтранса Казахстана.

В ходе сессий страны обсудили долгосрочные принципы и подходы к развитию своего транспортно-логистического потенциала и отметили, что форум послужит мощным импульсом развития межгосударственных взаимоотношений в регионе.