Взаимодействие в сфере ветеринарии обсудили представители Казахстана и Франции

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Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Вопросы сотрудничества в области диагностики заболеваний животных, обмена опытом между ветеринарными лабораториями Казахстана и Франции, включая освоение современных методов выявления инфекций и определения антител в соответствии с требованиями Европейского Союза обсуждены в ходе переговоров делегаций двух стран, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МСХ РК

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, в повестку переговоров также были включены вопросы отмены ограничений на ввоз птицеводческой продукции из Франции в Казахстан. Экспорт из Франции мяса птицы возможен в связи с признанием Всемирной организацией здравоохранения животных, Франции – страной, свободной от высокопатогенного гриппа птиц.

Кроме этого, стороны обсудили вопросы согласования ветеринарного сертификата здоровья для импорта мелких жвачных животных из Франции в Казахстан.

Казахстанская сторона выступила с инициативой углубления сотрудничества с французской генетической компанией SYNETICS в области селекции и племенного животноводства.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере ветеринарного контроля, санитарии и научных исследований, что будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений между странами.

#Франция #сотрудничество #ветеринария

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