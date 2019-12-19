​ Взаимосвязанность Азии и Европы

В мероприятии также приняли участие руководители внешнеполитических ведомств из 51 страны Азии и Европы, а также ЕС и АСЕАН.

В ходе пленарной сессии, посвященной построению устойчивой взаимосвязанности между Азией и Европой, Мухтар Тлеу­берди рассказал об основных направлениях многовекторной внешней политики Казахстана. В частности, отметил усилия, предпринимаемые в соответствии с приоритетами государственной политики Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Было подчеркнуто, что в настоящее время успешно реализуются инфраструктурные проекты в рамках государственной прог­раммы «Нұрлы жол» и инициа­тивы «Пояс и путь».

Особое внимание было уделено теме перехода к «зеленой» экономике в контексте успешного проведения ЭКСПО-2017 и запуска Международного цент­ра «зеленых» технологий и инвес­тиционных проектов. В целях развития финансовых и технологических сетей между Азией и Европой глава МИД РК предложил использовать казах­станские инициативы, такие как Международный финансовый центр «Астана», Международный парк IT-стартапов «Астана хаб» и Назарбаев­ Университет.

В рамках СМИД участники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики, в том числе в сфере ядерного нераспространения, кибербезопасности, изменения климата, по ситуации в Сирии и Афганистане.

По итогам встречи было принято Заявление председателя АСЕМ, в котором министры иност­ранных дел стран – участниц форума подтвердили намерение содействовать дальнейшему укреплению взаимосвязанности и взаимовыгодного сотрудни­чества между государствами Азии и Европы. При этом участники отметили инициативу Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана­ Назарбаева­ G-Global в качестве важной коммуникационной платформы для этого.

В заявлении министры также подчеркнули важность проведения в июне 2020 года в Нур-Султане 12-й министерской конференции ВТО, которая призвана принести ощутимые результаты в плане укрепления глобальной торговой системы.

В рамках СМИД АСЕМ глава МИД РК Мухтар Тлеуберди также провел двусторонние переговоры с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борреллом и министром иностранных дел КНР Ван И.

В ходе встречи Мухтара Тлеуберди и Жозепа Боррелла верховный представитель ЕС особо подчеркнул ключевую роль Казахстана в ЦА и выразил приз­нательность за миротворчес­кие усилия, связанные с Афганистаном. Глава европейской дипломатии приветствовал предстоящий визит министра иностранных дел РК в Брюссель в январе 2020 года и проведение 17-го заседания Совета сотрудничества РК – ЕС.

Жозеп Боррелл также подтвердил свою готовность посетить с визитом Нур-Султан в следующем году и заинтересованность в скорейшем вступлении в силу Соглашения о расширенном парт­нерстве и сотрудничестве между РК и ЕС.

В рамках встречи с министром иностранных дел КНР Ван И сторонами с удовлетворением отмечено установление вечного всеобъемлющего стратегического партнерства по итогам успешного государственного визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в КНР в сентябре текущего года.

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули динамичный рост торгово-инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Китаем. Этому способствует своевременная реализация инфраструктурных проектов в рамках госпрограммы «Нұрлы жол» и инициативы «Пояс и путь». При этом особое внимание уделяется современным высокотехнологичным проектам.

В ходе первой встречи Мухтара Тлеуберди и Ван И достигнута договоренность о дальнейшем укреплении двустороннего сот­рудничества путем обмена визитами на высоком и высшем уровне, а также о взаимной поддержке в рамках многосторонних площадок, таких как ООН, СВМДА, ШОС и АСЕМ.