Взрастить северный овощ

Статьи
1
Бек Нигметов

Наука выращивания овощей в северной части нашей страны, к которой относится Акмолинская область, сложна и дается не каждому.

фото автора

А только тем, кто, подобно Василию Югаю, прошел трудовые «академии» в знойных летних полях. В них в свое время «колдовали» над овощами дед, затем отец, теперь и он сам. Поэтому справедливо считает себя профи овощных грядок, и каждый летний сезон для него – горячие недели и месяцы, наполненные подчас изматывающим трудом.

Мне довелось побывать на зеленых плантациях предпринимателя. Находятся они близ села Жибек Жолы Аршалынского района. Как рассказал Василий, нынче овощные культуры занимают площадь в 30 га. Из них 12 принадлежат его хозяйству, остальные 18 арендуются у соседнего фермера.

Масштабы земельного участка позволяют разнообразить ассортимент возделываемых овощей. Так, в их перечне – капуста белокочанная раннего и среднего созревания, томаты нескольких сортов, огурцы, кабачки и зелень. Растет на поле и кукуруза. Весь этот безусловный «кладезь» полезных и вкусных витаминов формируется еще тогда, когда на полях лежит снег. По сути, для овощеводов сезон стартует с февраля, когда в теп­лицах высевается рассада. Для каждого росточка – своя кассета, проще говоря «стаканчик», в котором он должен подняться и окрепнуть для дальнейшей пересадки в грунт.

В «стаканчики» закладывается по одному семени растения. Доросшее до зеленого стебелька, оно обволакивает своим корнями почву и переносится в грунт уже свободное от формы. А люди, работающие в теплице, не обходят вниманием ни одно крохотное растение, каждого из них коснутся руки тружеников. Если принять во внимание количество рассады в теплицах – около 700 тыс. ростков, то можно представить, какого колоссального труда стоит уже только этап подготовки рассады для полей!

Далее она пересаживается в грунт и закрывается пленкой-агроволокном, начинает жить новой жизнью, которую поддерживает поливная вода, ее подают посредством капельной системы орошения. Каждый росточек равномерно получает необходимый для его развития объем влаги, и данная технология полива отлично себя зарекомендовала, рассказывает ветеран овощеводства.

По его словам, особой статьей расходов является ежегодное приобретение составных элемен­тов системы орошения: капельных лент, агроволокна, водоподающих труб. Если с первыми проблем не возникает – их выпуск налажен командой молодых бизнесменов близ южного мегаполиса, то с двумя остальными позициями каждый раз возникают сложности. Дело в том, что ни одного завода по выпуску агроволокна и труб в Казахстане до сих пор не появилось, закупать их приходится в России.

Что говорить, стезя фермера-овощевода сложна и требует выверенных решений. Одна из ее особенностей – наличие рисков, поскольку судьба богатого урожая зависит от многих факторов. Например, от погоды – как бы не выпал град да не «обнулил» весь предыдущий труд... А еще от конъюнктуры рынка и ряда других условий.

Витаминная продукция с плантаций Василия Югая – капуста, огурцы – каждый день отправляется в торговую сеть южного мегаполиса. За ними пойдут и другие овощи – зеленый конвейер работает без остановок. В дни созревания урожая на плантациях хозяйства трудится около двадцати сборщиков, которых нанимают в ближних селах. Вознаграждение за день труда на поле для одного работника – семь тысяч тенге.

Овощные грядки пустеют к завершению очередного полевого сезона, в октябре.

Возделывание овощей близ больших городов, в особенности на севере республики, востребовано рынком. Поэтому Василий Югай не сомневается в оправданности принятого им еще десять лет назад решения относительно своего нынешнего бизнес-проекта. Фермер рад, что есть кому продолжить семейное дело: секреты земледелия он передает 24-летнему сыну. Молодому человеку предстоит стать овощеводом уже в четвертом поколении.

#овощи #фермер #овощеводство #земледелие #Жибек жолы

Популярное

Все
Казахстан готов увеличить экспорт в страны Залива на 400 млн долларов – Токаев
До 500 тыс. контейнеров в год намерен Казахстан увеличить грузопоток через ТМТМ
Экологи приглашают жителей Павлодара поучаствовать в общественных слушаниях
В области Жетысу с начала купального сезона погибли три человека
Почему тонут экскаваторы
Уже несколько дней в сорокаградусную жару жители сел Алматинской области и Наурызбайского района Алматы остаются без воды
Академия правоохранительных органов: история, достижения, планы
Секреты старого серванта
«Английский» пастух для отары
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Сегодня некогда забытое древнейшее текстильное искусство – войлоковаляние – поистине переживает ренессанс
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
В Баян-Ульгийском аймаке Монголии прошел IV Малый курултай казахов, проживающих в этой стране. В его работе приняла участие представительная делегация из Казахстана
Казахстан продлевает ограничения на вывоз дизтоплива и бензина автотранспортом
В Актобе экс-сотрудник полиции пожаловался на беззаконие и побои
"Трагедии с детьми - последствия отсутствия профилактики на местах", - Динара Закиева
В Туркестанской области ребенок скончался от укуса иксодового клеща
Уроки выживания: МЧС опубликовало видео о буднях пожарных изнутри
Чемодан без хозяина парализовал движение на перекрестке в Семее
Участник велогонки в Астане умер от сердечного приступа
Пенсионер умер из-за жары в Экибастузе
В Актау активно работает бесплатный клуб по изучению казахского языка
Был в лагере беженцев – полиция об экстрадированном из Германии казахстанце
В приехавшую на смертельное ДТП скорую врезалось авто в Петропавловске
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий

Читайте также

«Английский» пастух для отары
Последователи Гиппократа
Тепловая реабилитация
Дорогие «игрушки»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]