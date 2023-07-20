Взрастить северный овощ

А только тем, кто, подобно Василию Югаю, прошел трудовые «академии» в знойных летних полях. В них в свое время «колдовали» над овощами дед, затем отец, теперь и он сам. Поэтому справедливо считает себя профи овощных грядок, и каждый летний сезон для него – горячие недели и месяцы, наполненные подчас изматывающим трудом.

Мне довелось побывать на зеленых плантациях предпринимателя. Находятся они близ села Жибек Жолы Аршалынского района. Как рассказал Василий, нынче овощные культуры занимают площадь в 30 га. Из них 12 принадлежат его хозяйству, остальные 18 арендуются у соседнего фермера.

Масштабы земельного участка позволяют разнообразить ассортимент возделываемых овощей. Так, в их перечне – капуста белокочанная раннего и среднего созревания, томаты нескольких сортов, огурцы, кабачки и зелень. Растет на поле и кукуруза. Весь этот безусловный «кладезь» полезных и вкусных витаминов формируется еще тогда, когда на полях лежит снег. По сути, для овощеводов сезон стартует с февраля, когда в теп­лицах высевается рассада. Для каждого росточка – своя кассета, проще говоря «стаканчик», в котором он должен подняться и окрепнуть для дальнейшей пересадки в грунт.

В «стаканчики» закладывается по одному семени растения. Доросшее до зеленого стебелька, оно обволакивает своим корнями почву и переносится в грунт уже свободное от формы. А люди, работающие в теплице, не обходят вниманием ни одно крохотное растение, каждого из них коснутся руки тружеников. Если принять во внимание количество рассады в теплицах – около 700 тыс. ростков, то можно представить, какого колоссального труда стоит уже только этап подготовки рассады для полей!

Далее она пересаживается в грунт и закрывается пленкой-агроволокном, начинает жить новой жизнью, которую поддерживает поливная вода, ее подают посредством капельной системы орошения. Каждый росточек равномерно получает необходимый для его развития объем влаги, и данная технология полива отлично себя зарекомендовала, рассказывает ветеран овощеводства.

По его словам, особой статьей расходов является ежегодное приобретение составных элемен­тов системы орошения: капельных лент, агроволокна, водоподающих труб. Если с первыми проблем не возникает – их выпуск налажен командой молодых бизнесменов близ южного мегаполиса, то с двумя остальными позициями каждый раз возникают сложности. Дело в том, что ни одного завода по выпуску агроволокна и труб в Казахстане до сих пор не появилось, закупать их приходится в России.

Что говорить, стезя фермера-овощевода сложна и требует выверенных решений. Одна из ее особенностей – наличие рисков, поскольку судьба богатого урожая зависит от многих факторов. Например, от погоды – как бы не выпал град да не «обнулил» весь предыдущий труд... А еще от конъюнктуры рынка и ряда других условий.

Витаминная продукция с плантаций Василия Югая – капуста, огурцы – каждый день отправляется в торговую сеть южного мегаполиса. За ними пойдут и другие овощи – зеленый конвейер работает без остановок. В дни созревания урожая на плантациях хозяйства трудится около двадцати сборщиков, которых нанимают в ближних селах. Вознаграждение за день труда на поле для одного работника – семь тысяч тенге.

Овощные грядки пустеют к завершению очередного полевого сезона, в октябре.

Возделывание овощей близ больших городов, в особенности на севере республики, востребовано рынком. Поэтому Василий Югай не сомневается в оправданности принятого им еще десять лет назад решения относительно своего нынешнего бизнес-проекта. Фермер рад, что есть кому продолжить семейное дело: секреты земледелия он передает 24-летнему сыну. Молодому человеку предстоит стать овощеводом уже в четвертом поколении.