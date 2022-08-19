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Спорт
WBO представила рейтинги боксеров всех весовых категорий

Всемирная боксерская организация (WBO) опубликовала актуальную версию рейтингов представителей всех весовых категорий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Так представлены позиции боксеров:

Во втором среднем весе Геннадий Головкин остался на второй строчке. 17 сентября он сразится за все пояса категории с их действующим обладателем Саулем «Канело» Альваресом. Первое место принадлежит Заку Паркеру из Великобритании, третий — его соотечественник Джон Райдер. Другой казахстанец Айдос Ербосынулы, занимавший 12-е место, стал 15-м.

В среднем дивизионе, где «временным» чемпионом мира является Жанибек Алимханулы, Мейирим Нурсултанов сохранил шестую позицию. Топ-3 составляют Хайме Мунгия (Мексика), Крис Юбэнк-младший (Великобритания) и Эскива Фалькао (Бразилия). Полноправный чемпион — американец Деметриус Андраде.

Во второй полулегкой категории Султан Заурбек остался 12-м. Лидерами рейтинга являются Арчи Шарп из Великобритании, бразилец Робсон Консейсао и мексиканский боксер Оскар Вальдес. Чемпион — Шакур Стивенсон из США.

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