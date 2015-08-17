Windows раскрыла тайну своих компьютерных игр

Пользователи Microsoft узнали истинное предназначение таких традиционных и уже расценивающихся как само собой разумеющееся компьютерных игр, как "Сапер" (Minesweeper), "Червы" (Hearts), а также пасьянса "Косынка" (Solitaire), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mignews.
Эти игры появились в установочных пакетах ранних версий операционной системы Windows. Оказывается, главная задача этих приложений состояла в том, чтобы научить с их помощью пользователей уверенно владеть компьютерной мышью.
Первой игрой, появившейся в Windows 3.0 в 1990 году, была "Косынка". С помощью данного приложения пользователи имели возможность научиться перемещать иконки с помощью мыши. "Сапер", добавленный в 1992 году, помог людям привыкнуть к использованию левой и правой кнопок мыши, а "Червы" показали пользователям возможности технологии сетевого подключения NetDDE, которая была разработана Microsoft.