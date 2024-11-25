World Boxing объявила о создании новой Азиатской конфедерации бокса

Бокс, Спорт
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Формирование новой азиатской конфедерации знаменует собой новую эру для бокса в регионе

Фото: пресс-служба НОК РК

Всемирная боксёрская организация World Boxing официально объявила о создании новой Азиатской конфедерации, призванной курировать развитие и продвижение бокса на территории Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Пичай Чунхавадзира, освободивший пост президента действующей Азиатской конфедерации бокса (ASBC) после проблем с обеспечением своей независимости от Международной боксерской ассоциации (IBA), в своем заявлении сообщил о полной поддержке со своей стороны в процессе формирования новой организации и ее дальнейшей работе.

Глава World Boxing Борис ван дер Ворст отметил, что принятое решение является историческим моментом.

«Мы рады сделать этот шаг на пути к расширению возможностей данного вида спорта в Азии. Мы уверены, что новая Азиатская конфедерация бокса будет процветать и поднимет уровень бокса в регионе на новые высоты», - сказал он.

Создание Конфедерации получило решительную поддержку от сообщества World Boxing. Председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин подчеркнул значимость азиатского бокса на мировой арене.

«Это большая привилегия - принимать участие в создании прорывной структуры. Азиатский бокс на сегодняшний день играет особую роль на мировой арене. И новая Конфедерация будет работать над тем, чтобы упрочить имеющиеся позиции и дать новый импульс развитию этого вида спорта в нашем регионе», - отметил GGG.

Формирование новой азиатской конфедерации знаменует собой новую эру для бокса в регионе, объединяя заинтересованные стороны с общей приверженностью принципам независимости, справедливости и продвижения спортсменов, добавили в НОК.

 

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