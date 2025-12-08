Фото: пресс-служба Минпросвещения

В рамках Года рабочих профессий в столице стартовал республиканский чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Kazakhstan 2025, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

По данным ведомства, количество участников выросло в полтора раза: если в прошлом году в соревнованиях участвовали 548 учащихся, то в этом году – уже 825 студентов.

По результатам анализа региональных чемпионатов WorldSkills были добавлены 15 новых компетенций. Среди них промышленный дизайн, управление локомотивом, эксплуатация беспилотных летательных аппаратов, спасательные работы, ветеринария, лабораторно-химический анализ, сетевая ИКТ-инфраструктура, дошкольное воспитание, флористика, информационная безопасность, цифровое моделирование, обслуживание холодильной и вентиляционной техники, администрирование гостиницы, автоматизация бизнес-процессов на платформе «1С».

«Внедрение новых компетенций отражает текущие технологические и отраслевые тренды, а также спрос на рынке труда. Это способствует развитию кадрового потенциала и укреплению сотрудничества между системой ТиПО и бизнес-сектором», — отметил директор департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК Асет Мухамбетов.

В ведомстве отметили, что победители чемпионата получат возможность участвовать на международном чемпионате WorldSkills, который пройдёт в 2026 году в Китае.