Я металлург и тем горжусь!

В День металлурга счастливыми обладателями собственных квадратных метров стали работники четырех предприятий Eurasian Resources Group – АО «Казахстанский электролизный завод», Красно­октябрьского бокситового рудоуправления АО «Алюминий Казахстана», Аксуского завода ферросплавов АО «ТНК «Казхром» и АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение». Этот приятный сюрприз стал возможен благодаря успешной реализации жилищной программы ERG.

В свой профессиональный праздник обладателями собственного жилья стали 56 сотрудников ERG (30 – КЭЗ, 12 – ССГПО, 11 – из АксЗФ и трое из КБРУ). Это те, кто демонстрируют высокие результаты на производстве. Среди них – представители основных и востребованных профессий, молодые специалисты (до 35 лет), а также многодетные евразийцы.

Дома, в которых евразийцы получили квартиры, расположены в развитых районах Павлодара, Рудного, Аксу и Лисаковска, с удобной транспортной развязкой и инфраструктурой. Все необходимое для комфортной жизни в шаговой доступности – рядом школы, детские сады, поликлиники, торговые центры.

Ключи от квартир новоселам вручили руководители предприятий и Отбасы банка на торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня металлурга.

Баглан Шабиденова работает на Казахстанском электролизном заводе более 14 лет, устраивалась она уборщиком производственных помещений, затем стала крановщиком, после – оператором пылегазоулавливающих установок, а сегодня трудится весовщиком. После долгих лет работы решила подать документы на участие в жилищной программе, но почему-то на удачу не рассчитывала и, как оказалось, зря.

– Я документы подала и забыла. А когда начальник сказал, что я смогу приобрести однокомнатную квартиру, от счастья я не могла сдержать эмоций, были и слезы, и переживания. Ведь до сегодняшнего дня я проживала в квартире моей сестры. Но у нее дети уже подрастают, и мне нужно было что-то решать. И тут такая прекрасная новость – квартира в центре города, на четвертом этаже, мне повезло! – поделилась Баглан Шабиденова.

Оператор автоматизированного процесса производства алюминия Асан Туткиев, работающий на заводе с 2009 года, говорит, что первое время было нелегко – новое предприятие, новое оборудование. Многому пришлось научиться, помогли коллеги. Со временем поднимались разряды, росла зарплата. В прошлом году к профессиональному празднику Асану Туткиеву вручили грамоту от имени акима области, а в текущем его ожидал новый сюрприз – ключи от четырехкомнатной квартиры.

– С супругой и детьми мы долгое время снимали жилье. Это нелегко. Но руководство завода высоко оценило мой труд, и теперь вот вручили ключи от такой просторной и светлой квартиры, которую мы купим в рамках жилищной программы ERG! Теперь у нашей семьи начнутся приятные хлопоты: будем делать ремонт, дети будут обустраивать свои комнаты! О таком мы могли только мечтать. Спасибо руководству за такой сюрприз! – говорит новосел Асан Туткиев.

Поделился впечатлениями и слесарь-ремонтник участка обжига цеха производства окатышей промышленного комплекса

АО «ССГПО» Арнур Нугманов:

– У нашей семьи большая радость: скоро обзаведемся собственной трехкомнатной квартирой. В Рудный мы приехали из Узбеки­стана и ни разу не пожалели об этом. Здесь у меня хорошая работа, стабильная зарплата. Вот уже почти 11 лет я работаю в ССГПО и очень рад этому. Все с нетерпением ждем новоселья, даже шестилетний сын. В этом году он пойдет в школу. Дочке четыре года, но, уверен, что она тоже будет довольна собственной детской, где разместятся все ее игрушки.

Еще одним счастливчиком стал Рамазан Макшаров, электромонтер плавильного цеха № 6 Аксуского завода ферросплавов АО ТНК «Казхром», входящего в ERG.

– Я пришел на Аксуский завод ферросплавов в 19 лет после окончания колледжа. Опытные наставники помогли освоиться и лучше узнать свою профессию, – рассказал Рамазан Макшаров. – На заводе созданы отличные условия для адаптации молодежи. Я сильно удивился и обрадовался новости, что мне вручат ключи от собственной квартиры, которую приобрету в рамках жилищной программы ERG. Могу с уверенностью сказать, что молодых сотрудников тут ценят, главное, быть ответственным и целеустремленным!

Праздничный переполох и в АО «Шубарколь комир». В честь дня рождения компании 20 сотрудников угледобывающего предприятия получили сертификаты на приобретение квартир в Караганде. Для улучшения жилищных условий горняков разработана специальная льготная программа. Ее гарантами выступили акимат Карагандинской области, Отбасы банк и Евразийская Группа (ERG). Первые новоселы – высококвалифицированные специалисты, представители дефицитных профессий, многодетные семьи и матери, самостоятельно воспитывающие детей, а также молодые и перспективные сотрудники.

Улан Ахметбеков работает машинистом экскаватора более восьми лет. За это время молодой специалист набрался опыта, получил квалификацию и планирует соз­дать семью.

– Шубарколь комир – работодатель мечты. В нашей компании очень много программ по поддерж­ке молодых специалистов, а также возможностей для развития сотрудников, – говорит Улан Ахметбеков. – Приятно, когда благодаря предприятию ты можешь осуществить свои мечты. У меня есть хорошая работа, достойная зарплата, а теперь еще и своя квартира. Что еще нужно для счастья?!

В этом году совместная программа акимата Карагандинской области, Отбасы банка и Евразийской Группы позволит обеспечить собственным жильем 60 семей шубаркольцев. На ее реализацию ERG направляет 400 млн тенге. Еще столько же выделяет акимат Карагандинской области. Отбасы банк в данный проект инвестирует 300 млн тенге. В итоге бюджет программы кредитования горняков АО «Шубарколь комир» составит 1,1 млрд тенге.

Качество жизни растет

– Несмотря на то что в результате геополитической ситуации у всех наших предприятий возникли трудности с логистикой и поставками, ERG продолжает поддержку своих сотрудников. Преодолевая этот самый крупный кризис, мы первыми в Казахстане реализуем жилищную кампанию для сотрудников с такими уникальными условиями, развиваем родные города, поддерживаем сотрудников. Металлурги – наша гордость, и для ERG важно, чтобы наши сотрудники чувствовали себя уверенно и ощущали нашу поддержку, – отметил председатель наблюдательного совета, член совета директоров ERG Шухрат Ибрагимов.

– День металлурга в наших родных городах – уже давно не просто профессиональный праздник, а городское событие. Тысячи человек, их семьи, родные и близкие гордятся тем, что так или иначе связали свою жизнь с металлургической промышленностью страны и с компанией ERG. Наши металлурги, как и евразийцы других профессий, вносят огромный вклад в экономику республики, несмотря на все кризисы и тяжелые периоды. Во все времена профессия металлурга пользовалась почетом и уважением. Этот сложный труд требует самоотдачи, выносливости и терпения. Ежедневно металлурги вкладывают в производство металла душу, во многом определяя развитие целых отраслей. Мы гордимся работой в одной команде с такими людьми и создаем все условия для безопасной и комфорт­ной жизни каждого, – отметил председатель совета директоров ERG Александр Машкевич.

Жилищную программу ERG осуществляет в партнерстве с Отбасы банком. Данная программа предоставляет сотрудникам Группы уникальные условия, позволяющие приобрести жилье без первоначального взноса через аренд­но-накопительный механизм. И так как это социальный проект компании, стоимость жилья для сотрудников значительно ниже, чем на рынке жилья.

В течение первых 5–8 лет евразийцы будут жить в своих квартирах и платить арендную плату в размере всего 1 000 тенге в месяц. Одновременно с этим они будут копить на своих депозитах в Отбасы банке сумму в 50% от стоимости квартиры. Когда это условие будет выполнено, банк предоставит оставшуюся половину стоимости в виде жилищного займа по ставке от 3,5% до 5% годовых (ГЭСВ от 3,6%).

– Забота о сотрудниках – неотъемлемая часть нашего бизнеса. Мы стремимся постоянно улучшать их благополучие, а безопасное, уютное жилье – важный аспект качества жизни любого человека. Поэтому ERG много лет реализует жилищную программу, строя дома и предоставляя сотрудникам самые выгодные условия для приобретения квартир. Наши работники – наша главная ценность.

И мы хотим, чтобы они были счастливы, здоровы и мотивированы, чувствовали, что компания ценит их вклад и заботится о них, – отметил генеральный директор Евразийской Группы Серик Шахажанов.

– Мы с гордостью участвуем в этом совместном проекте, потому что он реально показывает заботу о сотрудниках, людях труда. Важно, чтобы они имели социальную стабильность, уверенность в зав­трашнем дне. А когда есть свой дом и теплый очаг, тогда и будущее строить легче. Мы не первый год работаем с ERG, и результат такого сотрудничества – сотни счастливых новоселий, – сказала председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

Различными наградами во время торжеств были награждены более тысячи казхромовцев. Десять сотрудников Актюбинского завода ферросплавов, отмечающего круглую дату, получили ключи от автомобилей Chevrolet Cobalt. Одна из них – Жаныл Хакимова, машинист крана металлургического производства цеха шихтоподготовки Актюбинского завода ферросплавов.

– В этом году 40 лет, как я работаю на Актюбинском заводе ферросплавов, и это неожиданный подарок и оценка моей работы. Каждый год у нас День металлурга отмечается масштабно и красиво, а юбилейные даты отмечаются еще круче, – рассказала она. – Я до последнего не знала, чем будут меня награждать, думала, почетной грамотой – это для меня тоже большая награда. Но когда вручили ключи от автомашины, я была счастлива. Не передать моих эмоций простыми словами. Я не вожу машину, только учусь и скоро получу водительские права, но считаю, если я умею управлять огромным краном на производстве, то и с автомашиной справлюсь!

Праздничный арт-перфоманс

К празднованию Дня металлурга был приурочен и уникальный арт-фестиваль Metal Fest – результат коллаборации профессиональных театралов и металлургов компании ERG. Центральным событием фестиваля стал показ необычного спектакля по мотивам истории, написанной сотрудницей компании ERG. Арт-перфоманс подобного формата – корпоративный проект ERG, не имеет аналогов в мире. Культурный праздник жителям Павлодара подарили АО «Алюминий Казахстана» и АО «Казахстанский электролизный завод», входящие в алюминиевый дивизион компании ERG.

Формат городского культурного фестиваля необычен: зрителей познакомили с новыми направлениями в театре и в современном искусстве. Сам праздник начался уже на входе в зону представлений, там горожан встречали уличные актеры в ярких костюмах, а гости с удовольствием с ними фотографировались. Программа захватывала и взрослых, и детей. Для маленьких гостей мероприятия по всей территории фестиваля работала анимационная программа с играми, спортивными соревнованиями, мастер-классами и бесплатным мороженым. Взрослых ждал целый театральный аттракцион с нестандартными театральными перформансами «Той» и «Ак бата», настоящим театральным парадом – кавалькадой и розыгрышем призов.

А главным событием праздника стал показ особенного спектак­ля, созданного специально для фестиваля. Зрители смогли оценить пьесу «Железный элемент». История его создания началась еще в 2022 году, когда компания ERG проводила корпоративный конкурс «Страна Мастеров». Он проводится ежегодно с целью развития корпоративной культуры, поддержания творческих инициатив и демонстрации возможности самореализации сотрудников внутри компании. В 2022 году перед участниками стояла задача придумать историю и написать синопсис своей пьесы. А реализация идей была приурочена к одному из главных праздников компании ERG и регионов присутствия компании – Дню металлурга.

Для участия в конкурсе было прислано более 30 заявок. Для проекта отобрали восемь участников. Для них проводились мастер-классы по современной драматургии, после которых и состоялся финал, когда жюри, включающее театральных продюсеров, арт-менеджеров и казахстанских драматургов, выбрало два синопсиса. Победителями творческого конкурса стали Гульмира Матхаликова с пьесой «Железный элемент» и Болат Куанышов с постановкой «История отцов». Спектакль «История отцов» уже в эту пятницу покажут широкому зрителю города Рудного. Перфоманс профессиональных театралов смогут оценить все желающие.

– Для семейного фестиваля наша труппа создала театральный перформанс, основанный на очень необычной истории сотрудницы ERG. Декорации перенесут зрителей в знакомый многим антураж заводской столовой и проходной. Мы уверены, что история о дружбе, ответственности и человечности тронет зрителя до глубины души, – отметил режиссер и основатель «Тотального театра» Антон Зайцев. – Мы благодарим ERG за возможность быть частью профессионального праздника металлургов. Надеемся, что подобные творческие инициативы найдут своего зрителя и внесут культурное разнообразие в досуг жителей всех регионов нашей страны.

Фестиваль прошел на свежем воздухе, у зрителей была возможность интересно и содержательно отдохнуть, пообщаться семьями, встретиться с друзьями и коллегами в неформальной обстановке.

– История нашей страны творится руками металлургов, и металлурги – надежная опора не только компании ERG. Наши металлургические предприятия обеспечивают благополучие родных городов, вкладываются в реализацию важных социальных объектов и инвестируют в развитие инфраструктуры, – отметил председатель совета директоров ERG Александр Машкевич. –

Я искренне рад, что благодаря нашему совместному труду растет качество жизни целых поколений казахстанцев. А сегодня жители наших родных городов могут получить новые культурные и творческие впечатления.

Воплощением идеи в театральную постановку занималась независимая труппа «Тотального театра» из Алматы. Театр создает спектакли и различные культурно-массовые мероприятия в сотрудничестве с профессиональными режиссерами, актерами, художниками и хореографами Казахстана и других стран.